"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасатели

Киевлянка рассказала, что взрывы были очень громкие и было страшно. Она понимала, что взрывы были очень близко возле нее.

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Очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасатели/ коллаж: Главред, фото: Главред

Кратко:

Очевидица рассказала об ударе по Киеву в ночь на 6 июня, от которого погибли спасатели

Взрывы были очень громкими и она понимала, что это очень близко

По словам киевлянки, это были "звуки смерти"

Российские оккупанты в ночь на пятницу, 6 июня, ударили по Украине ракетами и дронами. В частности, захватчики направляли свои цели на Киев. В столице Украины во время удара погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки. Очевидец Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков.

Киевлянка отмечает, что она слышала звуки взрывов и понимала, что это где-то очень близко от нее, возможно, на одном из соседних заводов.

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"За четыре года первый раз так было страшно, я никуда не выезжала. Очень страшно было. И такое впечатление было, что они просто били направленно - один, потом через какой-то период времени другой. Просто ужасно. Этот звук - это просто звук смерти. Страшно, страшно. Я просто не могла не прийти и не помянуть этих ребят, которые погибли за нас, которые нас спасают. Мне очень жаль... Я не могу это все воспринимать без слез", - рассказала очевидица.

Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу. Из-за атаки киевлянка не спала всю ночь.

"Для меня это эмоциональное такое состояние. Я еле иду на работу, честно говоря. Я даже не могла глотка воды сделать. Я сегодня не спала всю ночь, всю ночь я не могла заснуть. Какое-то такое было, или наверное организм чувствовал, что что-то будет страшное. Но спасибо нашим защитникам и нашим спасателям, нашей ПВО, которые нас защищают. К сожалению, они ушли, а мы, слава Богу, живы. Разрушения - это можно отстроить. Главное жизни, человеческие жизни, достойные ребята, которые погибли за нас. Вечная им память", - сказала киевлянка.

Очевидица удара по Киеву Ирина Нечай/ скрин

Смотрите видео с комментарием очевидицы удара по Киеву Ирины Нечай:

Как ранее сообщал Главред, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. По состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.

Также Главред рассказал подробности ночной атаки РФ по Украине - Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка. В Луцке 5 человек пострадали. Информации о погибших нет. В Тернополе после взрывов наблюдается задымление.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Ранены 49 человек. Количество пострадавших может возрасти.

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