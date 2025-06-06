"Это был звук смерти": очевидица описала удар по Киеву, от которого погибли спасатели

Кратко:
- Очевидица рассказала об ударе по Киеву в ночь на 6 июня, от которого погибли спасатели
- Взрывы были очень громкими и она понимала, что это очень близко
- По словам киевлянки, это были "звуки смерти"
Российские оккупанты в ночь на пятницу, 6 июня, ударили по Украине ракетами и дронами. В частности, захватчики направляли свои цели на Киев. В столице Украины во время удара погибли трое спасателей, которые ликвидировали последствия атаки. Очевидец Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков.
Киевлянка отмечает, что она слышала звуки взрывов и понимала, что это где-то очень близко от нее, возможно, на одном из соседних заводов.
"За четыре года первый раз так было страшно, я никуда не выезжала. Очень страшно было. И такое впечатление было, что они просто били направленно - один, потом через какой-то период времени другой. Просто ужасно. Этот звук - это просто звук смерти. Страшно, страшно. Я просто не могла не прийти и не помянуть этих ребят, которые погибли за нас, которые нас спасают. Мне очень жаль... Я не могу это все воспринимать без слез", - рассказала очевидица.
Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу. Из-за атаки киевлянка не спала всю ночь.
"Для меня это эмоциональное такое состояние. Я еле иду на работу, честно говоря. Я даже не могла глотка воды сделать. Я сегодня не спала всю ночь, всю ночь я не могла заснуть. Какое-то такое было, или наверное организм чувствовал, что что-то будет страшное. Но спасибо нашим защитникам и нашим спасателям, нашей ПВО, которые нас защищают. К сожалению, они ушли, а мы, слава Богу, живы. Разрушения - это можно отстроить. Главное жизни, человеческие жизни, достойные ребята, которые погибли за нас. Вечная им память", - сказала киевлянка.
Смотрите видео с комментарием очевидицы удара по Киеву Ирины Нечай:
Как ранее сообщал Главред, произошла ракетно-дроновая атака РФ на Киев - повреждена инфраструктура, 4 жертвы, 20 раненых. По состоянию на 05:00, в результате массированной атаки зафиксированы повреждения по меньшей мере в шести районах Киева.
Также Главред рассказал подробности ночной атаки РФ по Украине - Тернополь - без света, в Луцке повреждена многоэтажка. В Луцке 5 человек пострадали. Информации о погибших нет. В Тернополе после взрывов наблюдается задымление.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на атаку РФ по Украине. Оккупанты применили более 400 дронов и более 40 ракет. Ранены 49 человек. Количество пострадавших может возрасти.
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