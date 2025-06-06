В РФ цинично прокомментировали ночные удары по Украине: что сказали в Москве

В Москве отчитываются, мол, "все объекты были поражены".

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Россияне массированно обстреляли Украину дронами и ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

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Российское Минобороны прокомментировало массированный удар по Украине

Атаку на украинские города в Москве назвали "ответом" за удары по их объектам

В ночь на 6 июня, российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Захватчики заявили, что якобы нанесли удар по предприятиям, которые занимаются ремонтом, изготовлением военной техники и беспилотников. Соответствующее циничное заявление обнародовали в Министерстве обороны России.

Россия заявила, что массированный ночной удар по Украине был "ответом на теракты Киева".

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"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотников, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ", - говорится в сообщении.

В Москве традиционно заявили, что "цель удара достигнута, а все предназначенные объекты поражены".

На самом деле, российский удар 6 июня, пришелся по гражданской инфраструктуре Украины, в результате которого погибли и пострадали люди.

Только в столице по состоянию на 12:42 общее количество раненых в результате очередной циничной атаки россиян на столицу возросло до 27 человек. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Он отметил, что среди пострадавших и обычные киевляне, и спасатели, и работники предприятий критической коммунальной инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, в результате вражеской атаки, в столице погибли три человека. Все - в Соломенском районе.

"Сейчас в стационарах находятся 17 пострадавших. 8 - получают помощь амбулаторно", - написал мэр.

Он добавил, что во время вражеской атаки повреждения получили 3 авто скорой помощи, которые выезжали на места вызовов. Машины посечены осколками и стеклом. Персонал, к счастью, не пострадал.

Какими ракетами РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удар по Киеву 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В столице Украины повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома, автомобили, а также пути метрополитена.

Также в Киеве во время ликвидации последствий вражескихударов погибли трое спасателей ГСЧС: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.

Очевидец Ирина Нечай рассказала в комментарии Главреду о ночном ударе захватчиков. Женщина отметила, что после пережитого она даже не могла сделать глоток воды, и сейчас со слезами на глазах она идет на работу. Ирине казалось, что взрывы были очень очень близко возле ее дома, ведь звук удара был очень громкий.

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Что такое Министерство обороны России? Министерство обороны Российской Федерации - федеральный орган исполнительной власти (федеральное министерство), который проводит военную политику и осуществляет государственное управление в области обороны РФ. Из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года Министерство обороны Российской Федерации было внесено в санкционный список Евросоюза. 3 марта 2022 года Минобороны РФ внесено в санкционные списки США, пишет Википедия.

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