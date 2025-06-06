Работали под обстрелами, чтобы помочь: во время атаки погибли 3 спасателей

В целом по Украине в результате ночной атаки погибли 3 человека, около 40 ранены.

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Удар РФ убил убил 3 спасателей в Киеве / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ГСЧС

Очередная атака России беспилотниками по гражданской и критической инфраструктуре унесла жизни спасателей. ГСЧС и полиция выезжали на каждый вызов о помощи. Об этом сообщил в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни", - заявил министр.

Кроме этого, как рассказал Клименко, еще 5 спасателей были травмированы во время тушения пожара на Тернопольщине - сейчас всем оказывается медицинская помощь.

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"Низкий поклон нашим погибшим героям без оружия. Мужественным, верным Присяге, преданным делу спасения. Быстрого выздоровления раненым. Цена нашего сопротивления - жизнь. Но и сила - в людях, которые держат страну, рискуя своим", - отметил Клименко.

В ГСЧС сообщили, что в результате страшной российской атаки погибли трое пожарных-спасателей: Павел Езгор, Даниил Скадин и Андрей Ременный.

"Россияне унесли жизни людей, которые первыми бросились ликвидировать последствия страшного удара. Людей, которые вышли на обычное дежурство, как всегда - в боевой готовности. Перед выходом на работу они поцеловали и обняли жен и детей... И больше не вернулись... У каждого из них были любимое дело, желание, планы на жизнь. Но враг решил иначе", - написали ГСЧС в Telegram.

В ГСЧС выразили свои соболезнования родным и близким погибших. Всего по Украине этой ночью в результате российской атаки погибли 3 человека, еще около 40 - ранены.

"Сегодня мы - в скорби. Большая семья ГСЧС скорбит. Это не просто потери. Это раны, которые будут болеть долго. Это слезы, которые еще не высохли. Это пустота, которую уже не заполнить. Мы искренне соболезнуем родным и близким погибших. Мы вместе с вами в этом горе. Чтим и помним каждого. Эта боль - в сердце каждого из нас", - говорится в сообщении.

Атака на Украину 6 июня - что известно

Как писал Главред, в ночь на 6 июня страна-агрессор Россия устроила массированную ракетно-дронную атаку по нашей стране.

По состоянию на 01:00 6 июня воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Под удар РФ попали 10 регионов Украины.

Речь идет об отдельных районах Львовской области, Луцке, Тернополе и Тернопольском районе, Ровенском районе, Хмельницком районе, Киеве и агломерации, Белгород-Днестровском районе Одесской области, Чернигове, Харькове, Полтавском районе.

Впоследствии опубликовали подробности ночной атаки РФ. Часть Тернополя осталась без электроэнергии, а в Луцке повреждены многоэтажка и частные дома.

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Что такое ГСЧС? Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

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