Гнев в Белом доме: у Трампа обсуждают прекращение поддержки Киева - The Atlantic

Президент США назвал Зеленского "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

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Трамп возмущен ударами Украины по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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США недовольны, что Украина не согласовала с Америкой удары по РФ

В Белом доме обсуждают отказ от поддержки Киева

Трамп не верит, что саммит с Зеленским и Путиным состоится в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп возмущен решением Украины провести операцию Паутина, по результатам которой были нанесены удары по российским военным аэродромам стратегической авиации.

Как пишет The Atlantic со ссылкой на трех чиновников администрации и внешнего советника Белого дома, эта атака вызвала гнев и спровоцировала новую волну дискуссий о целесообразности дальнейшей поддержки Киева.

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"Защитники Киева праздновали атаку как триумф современной войны и предупреждение президенту России Владимиру Путину. Но эта чрезвычайная операция получила другую реакцию в Белом доме: гнев", - пишет издание.

По информации издания, в частных беседах с советниками Трамп выразил глубокое недовольство тем, что Украина пошла на такой шаг без согласования с Соединенными Штатами.

У Трампа снова активизировалось личное недовольство Зеленским. Президент США назвал его "горячей головой", которая, по его мнению, может подтолкнуть мир к Третьей мировой войне.

"Зеленский не предупредил президента США, что собирается нанести удары вглубь по стратегическим силам России, что приведет к быстрой эскалации конфликта, за день до встречи в Турции", – сказал бывший стратег Трампа Стив Беннон.

Внештатный автор The Atlantic Джонатан Лемир отмечает, что Трамп в частном порядке повторил точку зрения правых на этой неделе, раскритиковав Зеленского за якобы показуху после атак беспилотников. По словам советника, Трамп был впечатлен дерзостью ударов, но считает, что Зеленскому следовало бы сосредоточиться на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Лемир напомнил, что после атаки Украины на тыловые территории РФ Трамп разговаривал с Путиным и в своей соцсети Truth Social изложил планы Кремля по нанесению ответного удара. По словам главы Белого дома, "это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному миру". По словам Трампа, Путин заявил, "что ему придется отреагировать на недавнюю атаку на аэродромы".

"Трамп не сказал, предостерег ли он Путина от ответных действий, и двое чиновников администрации сказали мне, что он еще не решил, что делать дальше. Чиновники представили ему варианты, которые включают санкции против России и сокращение американской помощи Украине. Между тем, Трамп сказал помощникам на этой неделе, что он не верит, что саммит с ним, Зеленским и Путиным — который, как он когда-то надеялся, будет способом положить конец войне — состоится в ближайшее время", - сообщил Лемир.

Операция Паутина - что известно / Инфографика: Главред

Операция Паутина - главное

Как сообщал Главред, 1 июня Украина провела спецоперацию в тылу РФ, поразив цели на аэродромах РФ "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново". В результате ударов дронами был поражен 41 самолет, среди которых — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 и Ту-160.

СБУ показала самые яркие кадры операции Паутина.

В рамках масштабной спецоперации Паутина Россия потеряла 41 военный самолет. Как сообщили в Генштабе ВСУ, речь идет, в том числе и о самолетах стратегической авиации РФ.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, после операции Паутина Россия в течение длительного времени не сможет осуществлять массированные ракетные обстрелы по украинским территориям.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что проведение этой операции было обоснованным шагом для укрепления безопасности государства, особенно учитывая постоянные вражеские удары по гражданским объектам. Он также предположил, что подобные действия могут повториться.

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