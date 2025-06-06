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Враг изменил тактику под Малиновкой: детали наступления, удивившего Запорожский фронт

Руслан Иваненко
6 июня 2025, 00:35
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Силы обороны зафиксировали движение вражеских групп прямо через поле, враг пытается закрепиться вблизи Малиновки
карта Запорожье, армия РФ
Оккупанты изменили тактику под Малиновкой / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Читайте в материале:

  • Почему оккупанты наступают без техники
  • Как продвинулся враг и как реагирует ВСУ
  • Была ли атака внезапной и что дальше

Российские войска активизировали боевые действия на Запорожском направлении - утром началось наступление на село Малиновка. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState.

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"Сегодня утром штурмовые группы противника начали активные наступательные действия на участке, который долгое время был одним из самых спокойных на фронте. [Враг] многочисленными группами до 7 рыл проводят наступательные действия с целью занять Малиновку", - говорится в сообщении.

По информации DeepState, в первый день атаки противник сумел проникнуть в серую зону и занять лесополосы к востоку от населенного пункта. Часть оккупантов продвигалась открытым полем, пытаясь застать украинских военных врасплох.

Как сообщают аналитики, во время наступления почти не зафиксировано использование тяжелой техники - оккупанты применяют в основном багги.

"Учитывая специфику участка, идут и стрелковые бои, поскольку нет большого насыщения дронами. По врагу работает артиллерия и дроны. Ожидается, что завтра штурмовые действия продолжатся", - резюмировали в DeepState.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Напомним, Главред писал, что оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники. Но реализовать задуманное врагу не удалось, так как ВСУ разгромили его.

Кроме того, оккупационные войска страны-агрессора России возобновили штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, что в Запорожской области. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, за предыдущие сутки на фронте зафиксировано рекордное использование дронов камикадзе, только на Запорожском направлении - 485 ударов. Также ощутимо увеличилось количество артиллерийских обстрелов.

Ранее также оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка для штурмовых действий на Запорожском направлении. Этой силой враг пытался продвинуться на участке вблизи Пятихаток, Степного, Лобкового, Малой Токмачки и Малых Щербаков, но ВСУ помешали противнику.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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