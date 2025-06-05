Ситуация в Сумской области обостряется: в ГПСУ рассказали, как россияне готовят прорыв

Российские войска меняют тактику и расширяют зону боевых действий вдоль границы Сумской области.

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ГПСУ фиксирует новые штурмы в приграничных районах / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты DeepState

О главном:

Враг расширяет зону боевых действий на Сумщине

РФ действует малыми группами после авиаударов

Войска пытаются прорываться на квадроциклах

Российские войска пытаются расширить зону боевых действий на границе с Украиной, активно применяя малочисленные пехотные группы. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, наибольшая интенсивность обстрелов наблюдается в Сумской области, где оккупанты используют авиацию - в частности, корректируемые авиационные бомбы (КАБы) и неуправляемые ракеты. Такие обстрелы, как отметил спикер, предшествуют попыткам прорыва небольших штурмовых подразделений противника.

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Ранее такая тактика применялась только на ограниченных направлениях, в частности возле населенных пунктов Басовка и Журавка.

"Но за последнее время видим, что враг пытается расширить эту зону, и теперь попытки захода этих групп пехоты отмечаются и в направлении Веселовки и Владимировки. Собственно могу также еще раз отметить, что бронированную технику противник не применяет ни на этом отрезке, ни на любом другом по границе в пределах Сумщины", - сообщил он.

Он также отметил, что российские штурмовые группы используют квадроциклы и мотоциклы для маневренности и попыток более глубокого проникновения. Однако украинские силы обороны регулярно уничтожают такие группы, особенно в моменты их скопления.

КАБ / Инфографика: Главред

"Однако хоть враг и несет большие потери, он не обращает внимания на потерю своих военнослужащих, а продолжает направлять такие группы на нашу территорию. Десятками российские оккупанты погибают в этой операционной зоне, десятки получают ранения, но враг продолжает применять эту тактику на этом направлении", - отмечает спикер.

Ситуация на Сумском направлении - последние новости

Как писал Главред, враг сосредоточил 50-тысячное войско для наступления в Сумской области, а ряд российских пропагандистов утверждают, что оккупанты имеют целью прорыв к Сумам. При этом генерал-лейтенант в отставке, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сказал, что у противника недостаточно возможностей для выхода на оборонительные рубежи вокруг города.

Кроме того, Российские оккупанты имеют продвижение в Сумской области. В частности, враг прорвал новый участок границы в этом регионе. Об этом свидетельствуют опубликованные данные проекта DeepState.

Известно, что российским военным удается продвигаться в Сумской области благодаря большому количеству живой силы, что подтверждают артиллеристы ВСУ, позиции которых находятся в регионе.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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