Мощный взрыв и детонация: в РФ поражен целившийся по Киеву ОТРК Искандер

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- Нанесен удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ
- Россияне пытались нанести удар по Киеву
Подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в четверг, 5 июня.
О результатах успешного удара по позициям оккупационной армии РФ идет речь в сообщении Генштаба ВСУ.
"Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", - говорится в сообщении.
Как отметили в Генштабе, "цели успешно поражены. "Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения", - уточнили там.
Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе.
Смотрите видео - в РФ поражен целившийся по Киеву ОТРК Искандер:
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Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".
Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.
Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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