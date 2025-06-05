Мощный взрыв и детонация: в РФ поражен целившийся по Киеву ОТРК Искандер

О результатах успешного удара по позициям оккупационной армии РФ идет речь в сообщении Генштаба ВСУ.

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Поражен ОТРК Искандер РФ / Коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скриншот

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Нанесен удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ

Россияне пытались нанести удар по Киеву

Подразделения Вооруженных сил Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины и другими составляющими сил обороны, нанесли ракетный удар по району сосредоточения подразделения ракетных войск РФ в четверг, 5 июня.

О результатах успешного удара по позициям оккупационной армии РФ идет речь в сообщении Генштаба ВСУ.

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"Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области РФ, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Как отметили в Генштабе, "цели успешно поражены. "Одна российская ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две - с большой вероятностью получили повреждения", - уточнили там.

Результаты поражения уточняются, отметили в Генштабе.

Смотрите видео - в РФ поражен целившийся по Киеву ОТРК Искандер:

/ Скриншот

Дальнобойные удары по РФ - последние новости по теме

Как сообщал Главред, ранее дальнобойные беспилотники Службы безопасности Украины нанесли поражение двум заводам ВПК в российском тылу. Пожары были на заводах "Базальт" и "Сплав".

Напомним, ударные дроны Службы безопасности Украины поразили предприятие военно-промышленного комплекса во Владимирской области РФ, выпускающее военную продукцию. На заводе прогремело пять взрывов, предварительно известно о поражении двух зданий, возник пожар.

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что дроны атаковали завод "Стрела" в Суземке Брянской области РФ. Он больше не сможет работать после этой атаки.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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