У ВСУ успех на востоке, армия РФ продвинулась на двух направлениях – ISW

Главное:

Украинские силы сумели продвинуться на Покровском направлении в Донецкой области за последнее время.

Текущую обстановку подробно проанализировал Институт изучения войны в своем свежем отчете.

Отмечается, что геолокационные видеозаписи, датированные 2 июня, подтверждают продвижение украинских войск к югу от Малиновки, расположенной на северо-восток от Покровска.

В то же время российские войска продвинулись в Сумской области. Согласно геолокационным кадрам от 4 июня, они установили флаг в центре поселка Водолага, который находится к северу от города Сумы, что свидетельствует о захвате населенного пункта.

На направлении Торецка также зафиксировано продвижение российских сил. Видеоматериалы с геолокацией от 4 июня показывают их присутствие на западной окраине Яблоновки, к северо-западу от Торецка, а также продвижение к югу и западу от этого поселка.

Ранее сообщалось о том, что под Покровском россияне ведут непрерывные штурмовые действия. В больших массированных штурмах могут участвовать до 90 человек живой силы противника.

Напомним, ранее сообщалось о том, есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ. В ОТГ "Харьков" оценили данные о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.