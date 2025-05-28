Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

В ОТГ "Харьков" оценили данные о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе.

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В ВСУ прокомментировали угрозу нового штурма РФ / 22 отдельная механизированная бригада, минобороны РФ

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В ВСУ прокомментировали данные о переброске 50-тысячной группировки РФ

В ОТГ "Харьков" призывают тщательно проверять информацию

Информация, изложенная в иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе для наступления на Харьков, не соответствует действительности.

Об этом официально сообщили в оперативно-тактической группировке войск ВСУ "Харьков" и напомнили, что СМИ со ссылкой на "западных аналитиков" писали о подготовке врага к новому масштабному наступлению на Харьков.

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С этой целью уже якобы перебросили 50 тысяч оккупантов с Курщины к нашей границе, говорится в сообщении.

"Эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ОТГ "Харьков" и призывают тщательно проверять информацию перед ее публикацией.

/ t.me/otukharkiv

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Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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