Есть ли угроза штурма 50-тысячной группировки РФ: в ВСУ сделали важное заявление

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- В ВСУ прокомментировали данные о переброске 50-тысячной группировки РФ
- В ОТГ "Харьков" призывают тщательно проверять информацию
Информация, изложенная в иностранных СМИ о переброске 50-тысячной российской группировки к украинской границе для наступления на Харьков, не соответствует действительности.
Об этом официально сообщили в оперативно-тактической группировке войск ВСУ "Харьков" и напомнили, что СМИ со ссылкой на "западных аналитиков" писали о подготовке врага к новому масштабному наступлению на Харьков.
С этой целью уже якобы перебросили 50 тысяч оккупантов с Курщины к нашей границе, говорится в сообщении.
"Эта информация не соответствует действительности", - отмечают в ОТГ "Харьков" и призывают тщательно проверять информацию перед ее публикацией.
Наступление РФ 2025 - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.
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Что такое ОТГ "Харьков"?
Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.
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