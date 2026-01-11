Угроза для двухсоттысячного города: РФ готовит плацдарм для нового штурма

Противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-dlya-dvuhsottysyachnogo-goroda-rf-gotovit-placdarm-dlya-novogo-shturma-10731398.html Ссылка скопирована

ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр

Главное:

РФ пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий

Враг может начать продвижение в направлении населенного пункта Хотень

На Северо-Слобожанском направлении в зоне ответственности 78 отдельной десантно-штурмовой бригады 7 КШР ДШВ противник пытается создать плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Враг может начать продвижение в направлении населенного пункта Хотень, говорится в сообщении пресс-центра 78-ой бригады ВСУ.

видео дня

Украинские военные предупредили, что потенциально это представляет угрозу для продвижения в сторону города Сумы. Все такие попытки своевременно выявляются и срываются.

Уточняется, что в целом противник периодически осуществляет штурмовые действия, а также наращивает активность беспилотных систем на отдельных участках.

"Во время наступления пехоты враг избегает лобовых атак и пытается действовать через фланги. Против подразделений 78 ОДШБр действуют формирования 810 отдельной бригады морской пехоты и 9 мотострелкового полка России. Наша активная оборона и постоянная разведка позволяют удерживать ситуацию под полным контролем", - добавили в 78-ой бригаде.

Бои на Сумщине: данные Генштаба

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес двух авиаударов, сбросив пять авиабомб, совершил 98 обстрелов, в том числе семь — из реактивных систем залпового огня, сообщил Генштаб ВСУ.

/ Facebook/GeneralStaff.ua

Ситуация на Сумщине: новости по теме

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пересекли границу на Сумщине. Россияне прорвались через границу в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что из-за наступления российских войск украинские подразделения были вынуждены оставить некоторые позиции в районе Грабовского на Сумщине, где сейчас идут бои.

Как ранее сообщал Главред, вечером 20 декабря российские военные прорвали границу на еще одном участке Сумской области и вошли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред