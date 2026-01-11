Фраза, которую произносят миллионы, не задумываясь: откуда взялось "алло"

Вариант "отца телефона" Грэма Белла "ahoy hoy" популярности не приобрел.

https://glavred.info/life/fraza-kotoruyu-proiznosyat-milliony-ne-zadumyvayas-otkuda-vzyalos-allo-10731425.html Ссылка скопирована

Почему мы говорим "алло" / Коллаж: Главред, фото: Freepik

Ключевые факты:

"Алло" стало международным приветствием благодаря Томасу Эдисону

Существуют другие версии происхождения слова, но они не подтверждены

В разных странах используют свои варианты телефонного приветствия

История привычного для нас "алло" началась еще в 1877 году, когда изобретатели пытались определить правила пользования новым чудом техники — телефоном. Нужно было решить даже то, какое слово должно звучать первым, когда человек поднимает трубку, пишет ТСН.

Сначала Александр Грэм Белл предлагал морское "ahoy?" — возглас, означавший "эй, кто там?". Но эта идея не прижилась. Вместо этого в игру вступил Томас Эдисон, который активно совершенствовал телефонную технику. Именно он предложил использовать слово "hullo", производное от "hello". В письме к руководителю телефонной компании Питтсбурга Эдисон подчеркивал: это слово легко распознать даже при плохом качестве связи — а именно таким был телефон в первые годы.

видео дня

Предложение Белла быстро ушло в прошлое, а вариант Эдисона стал международным стандартом. Во французском языке, где нет звука "х", слово трансформировалось в "алло" — и именно в таком виде распространилось по многим странам, в том числе и к нам.

Другие версии происхождения

Существуют и альтернативные теории. Некоторые исследователи считают, что "алло" могло происходить от французского "allons" ("ну", "пойдем"), другие — что это вариация пастушьего возгласа "hallo". Есть и версия о венгерском "hallom" ("я тебя слышу"), которое могло стать популярным благодаря изобретателю Тивадару Пушкашу — одному из пионеров телефонных станций и основателю "Телефонной службы новостей".

Что говорят вместо "алло" в мире

Телефонные приветствия различаются в зависимости от культуры:

Германия — называют свое имя

— называют свое имя Италия — "пронто"

— "пронто" Греция — "паракало"

— "паракало" Испания — "дига"

— "дига" Турция — "эфенди"

— "эфенди" Израиль — "шалом"

— "шалом" Португалия — "истоу" ("я здесь")

— "истоу" ("я здесь") Япония — "моши-моши"

— "моши-моши" Китай — "вей"

— "вей" Корея — "эбосее"

Несмотря на разнообразие, именно слово, предложенное Эдисоном, стало самым распространенным и до сих пор остается символом телефонной связи во многих странах.

Также будет интересно:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред