Фотообман времени: раскрыт секрет, почему предки выглядели старше в молодости

Люди на старых снимках выглядят заметно старше

Стиль прошлых эпох автоматически воспринимается как признак возраста

За последние 20 лет биологический возраст населения снизился

Наверняка многим знакомо ощущение: листаешь семейные альбомы или смотришь старые телепередачи и ловишь себя на мысли, что люди на снимках выглядят заметно старше своего реального возраста.

Хотя по документам им было всего 20, 30 или 40 лет, внешне они кажутся куда более зрелыми, пишет IFLScience.

Со временем определённые причёски, одежда и манера выглядеть начинают прочно ассоциироваться со "старшим возрастом", потому что носители этих образов со временем действительно состарились. В итоге стиль прошлых эпох автоматически воспринимается как признак возраста — даже если на фото изображён совсем молодой человек.

Кроме того, сам процесс старения со временем изменился. Уровень жизни, развитие медицины, питание, условия труда и привычки — всё это заметно повлияло на то, как люди выглядят и чувствуют себя в одном и том же возрасте. Разумеется, даже сегодня существуют различия между странами и социальными группами, но общий тренд очевиден: тело стареет медленнее, чем раньше.

Что особенно интересно, эти изменения стали заметны не за столетия, а буквально за несколько десятилетий. В одном из исследований, опубликованном в 2018 году, учёные сравнили биологические показатели старения — такие как давление и работа лёгких — у людей разных поколений с конца 1980-х до 2010 года. Выяснилось, что более поздние поколения в одном и том же календарном возрасте в среднем физиологически "моложе", чем их предшественники.

Авторы работы отметили, что за последние 20 лет биологический возраст населения США снизился как у мужчин, так и у женщин. Однако эти изменения происходили неравномерно. У молодых мужчин улучшения оказались более выраженными, чем у молодых женщин, что частично объясняет сокращение разрыва в уровне смертности между полами. Кроме того, более заметный прогресс наблюдался у пожилых людей по сравнению с молодёжью.

Исследователи уделили внимание и образу жизни. Снижение уровня курения, особенно среди мужчин, а также более широкое использование лекарств и профилактики положительно сказались на здоровье населения. Тем не менее значительную часть улучшений учёным так и не удалось объяснить однозначно. Среди возможных причин они называют более благоприятные условия в раннем детстве, во время беременности, а также снижение распространённости инфекционных заболеваний.

Но даже все эти факторы не дают полного ответа на вопрос, почему люди прошлого кажутся нам старше. Как отмечает популяризатор науки Майкл из Vsauce, дело ещё и в восприятии. В среднем сегодня 60-летние выглядят моложе, чем 60-летние несколько десятилетий назад, но разница заметна и в более раннем возрасте: современные 40-летние или даже 20-летние визуально воспринимаются иначе, чем их ровесники в прошлом.

Есть и ещё один важный момент — наше отношение к моде. Мы склонны автоматически связывать устаревшие фасоны, причёски и аксессуары со старостью. Поэтому, глядя на старые фотографии, мы подсознательно "прибавляем" возраст людям только потому, что они одеты не по сегодняшним стандартам. Та же рубашка, которая сегодня кажется "дедовской", в своё время была обычной повседневной одеждой для молодёжи.

Если к этому добавить эффект выборки — когда до нас чаще доходят образы определённого типа, — становится понятно, почему прошлое кажется населённым "более старыми" людьми. На самом деле они просто жили в других условиях, выглядели иначе и не соответствуют нашим современным визуальным ожиданиям.

