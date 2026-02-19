Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

Этот советский деликатес должен был не только быть вкусным, но и выполнять почти лечебную функцию.

Почему колбаса называется Докторской - откуда пошла Докторская колбаса

Докторская колбаса - один из самых известных продуктов советской гастрономии, который и сейчас остается символом прошлого. У многих возникает вопрос, почему она так называется.

Как появилась Докторская колбаса

Ее производство началось в 1930-х годах, в эпоху индустриализации, пишет 24 канал. Советский Союз обязан ее появлением США. Как рассказывает профессор и декан факультета пищевых технологий НУБиП Лариса Баль-Прилипко, Иосиф Сталин стремился показать миру достаток советского человека и одновременно накормить население. Для этого он отправил в США народного комиссара внешней и внутренней торговли Анастаса Микояна, который привез рецептуры колбас - венских и других европейских.

Первые попытки производства были неудачными — колбаса получалась недоваренной, технологический цикл еще не был отработан. После нескольких экспериментов ее сделали диетической: в фарш добавляли парное молоко, яйца, вместо перца использовали кардамон или мускатный орех, а для цвета — сок свеклы. В целом Докторская колбаса стала советским вариантом итальянской мартадели и немецкого ягдвурста.

Почему колбасу назвали Докторской

29 апреля 1936 года Микоян подписал распоряжение о начале производства колбасы, предназначенной для "поправки здоровья граждан, подорванного гражданской войной и царским режимом". Ее планировали подавать в санаториях и больницах, а врачи фактически могли рекомендовать ее как часть рациона для ослабленных после голодания людей. Именно от этого назначения и происходит название — Докторская.

Интересно, что существовала версия о возможном названии "Сталинская", но от нее отказались, опасаясь реакции вождя. Поэтому решили назвать продукт по его функции.

Оригинальная рецептура по ГОСТу

25 килограммов говядины высшего сорта;

70 килограммов полужирной свинины;

3 килограмма яиц (75 штук);

2 килограмма коровьего молока сухого неразделенного или обезжиренного.

Как менялось качество

До 1950-х годов рецептура строго соблюдалась. В 1960-х начались эксперименты с откормом животных, что отразилось на вкусе - колбаса могла пахнуть рыбой, курятиной или даже химическими примесями.

Настоящее падение качества началось при правлении Брежнева. Из-за спада производства мяса ученые разрабатывали технологии комбинированных мясопродуктов. В колбасе появились соевый и молочный белок, препараты крови, казеинат натрия. В 1974 году разрешили добавлять до 2% крахмала или муки вместо мяса.

В 1979 году приняли новый ГОСТ, который существенно изменил состав. В народе даже ходили слухи, что в колбасу добавляют туалетную бумагу, свиные шкурки или костную муку. Окончательное разрушение качества произошло в середине 1980-х, а оригинальная рецептура исчезла вместе с Советским Союзом в начале 1990-х.

