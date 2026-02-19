Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

Инна Ковенько
19 февраля 2026, 13:55
92
Этот советский деликатес должен был не только быть вкусным, но и выполнять почти лечебную функцию.
Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали
Почему колбаса называется Докторской - откуда пошла Докторская колбаса/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему колбаса называется докторской
  • Каков состав докторской колбасы
  • Откуда появилась докторская колбаса

Докторская колбаса - один из самых известных продуктов советской гастрономии, который и сейчас остается символом прошлого. У многих возникает вопрос, почему она так называется.

Рекомендуем прочитать наш материал: Сейчас такое и не представишь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

видео дня

Как появилась Докторская колбаса

Ее производство началось в 1930-х годах, в эпоху индустриализации, пишет 24 канал. Советский Союз обязан ее появлением США. Как рассказывает профессор и декан факультета пищевых технологий НУБиП Лариса Баль-Прилипко, Иосиф Сталин стремился показать миру достаток советского человека и одновременно накормить население. Для этого он отправил в США народного комиссара внешней и внутренней торговли Анастаса Микояна, который привез рецептуры колбас - венских и других европейских.

Первые попытки производства были неудачными — колбаса получалась недоваренной, технологический цикл еще не был отработан. После нескольких экспериментов ее сделали диетической: в фарш добавляли парное молоко, яйца, вместо перца использовали кардамон или мускатный орех, а для цвета — сок свеклы. В целом Докторская колбаса стала советским вариантом итальянской мартадели и немецкого ягдвурста.

Почему колбасу назвали Докторской

29 апреля 1936 года Микоян подписал распоряжение о начале производства колбасы, предназначенной для "поправки здоровья граждан, подорванного гражданской войной и царским режимом". Ее планировали подавать в санаториях и больницах, а врачи фактически могли рекомендовать ее как часть рациона для ослабленных после голодания людей. Именно от этого назначения и происходит название — Докторская.

Интересно, что существовала версия о возможном названии "Сталинская", но от нее отказались, опасаясь реакции вождя. Поэтому решили назвать продукт по его функции.

Оригинальная рецептура по ГОСТу

  • 25 килограммов говядины высшего сорта;
  • 70 килограммов полужирной свинины;
  • 3 килограмма яиц (75 штук);
  • 2 килограмма коровьего молока сухого неразделенного или обезжиренного.

Как менялось качество

До 1950-х годов рецептура строго соблюдалась. В 1960-х начались эксперименты с откормом животных, что отразилось на вкусе - колбаса могла пахнуть рыбой, курятиной или даже химическими примесями.

Настоящее падение качества началось при правлении Брежнева. Из-за спада производства мяса ученые разрабатывали технологии комбинированных мясопродуктов. В колбасе появились соевый и молочный белок, препараты крови, казеинат натрия. В 1974 году разрешили добавлять до 2% крахмала или муки вместо мяса.

В 1979 году приняли новый ГОСТ, который существенно изменил состав. В народе даже ходили слухи, что в колбасу добавляют туалетную бумагу, свиные шкурки или костную муку. Окончательное разрушение качества произошло в середине 1980-х, а оригинальная рецептура исчезла вместе с Советским Союзом в начале 1990-х.

Читайте также:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т.д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР колбаса продукты питания
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:51Фронт
Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:11Украина
ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:54Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Доллар резко подскочил, а евро побил новый рекорд: свежий курс валют на 19 февраля

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Имя, покорившее СССР: почему его носили миллионы советских женщин

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Часы отключений изменились: обновленный график для Днепра и области на 19 февраля

Последние новости

14:54

Скрытая угроза: 12 вещей, которые категорически нельзя покупать в секонд-хенде

14:51

В ВСУ назвали конечную цель контрнаступления на стратегическом направлении

14:34

Настоящий скачок цен: в Украине подорожал популярный продукт

14:11

Вирус атаковал нардепов: названа причина заболеваемости парламентариев

14:05

Не куры и не утки: что реально выгодно держать в деревне

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:55

Почему Докторская колбаса так называется и для чего ее на самом деле создали

13:44

Насыщает на полдня, а готовится 15 минут: очень простой рецепт завтрака

13:34

В США скончался молодой 25-летней рэппер

13:30

Даже коммуналку не платит: женщина придумала, как сэкономить на жилье

Реклама
13:05

Девочка села за пианино и через минуту все были поражены - что она сделала

12:59

Путинистка Успенская молится за свою дочь: что с ней случилось

12:54

ЕС потребует от РФ вывести войска из Приднестровья и Абхазии - СМИ

12:20

Брата короля Великобритании принца Эндрю арестовали: что известно

12:11

Ученые пробурили лед на 228 метров: что они там нашлиВидео

12:11

С границы на прорыв тыла ВСУ: в ГПСУ предупредили о новой угрозе на фронте

11:58

Что выгоднее голубики в 2026 году: советы фермеров

11:57

Каким будет март-2026 в Одессе: прогноз погоды на первый месяц весны

11:49

"Снег с дождем": в Харькове объявили I уровень опасности

11:46

Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

11:40

Овчарка впервые увидела котенка: хозяйка не была готова к ее реакцииВидео

Реклама
11:24

Михаил Поплавский: культурная стратегия длиной в 30 лет актуально

11:22

Две марионетки РФ: опасен ли для Украины ультиматум Венгрии и Словакии

11:13

Почему у котов зрачки как у рептилий: как на самом деле работает их зрение

10:51

"Горькая правда": Мерц о перспективах окончания войны

10:45

РФ готовит массированный удар по Киеву и области: какие цели наметил враг

10:44

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Кроликам - обида, Драконам - неудачи

10:20

"Осторожный оптимизм": СМИ узнали о прогрессе в переговорах о перемирии

09:54

США не хотят участия Украины на официальных встречах саммита НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

09:44

Тысячи людей без тепла и воды: РФ ударила по крупнейшей котельной ЛозовойФото

09:34

Мать украла у сына 4 миллиона, пока он был в плену, и сбежала за границуВидео

09:33

"Самое страшное": почему Лорак и Повалий предали Украину на самом деле

09:26

Российскую модель Ирину Шейк высмеяли в сети за дряблое тело

09:25

В Украине бушует магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:12

Гороскоп Таро на завтра 20 февраля: Львам - новое путешествие, Весам - прощание

09:04

Гороскоп на завтра 20 февраля: Тельцам - проблемы, Козерогам - прибыль

09:03

Вселенная услышала их: кому из знаков зодиака станет легче уже после 19 февраля

08:59

Подруга актрисы возмущена: мужа Заворотнюк заподозрили в романе

08:59

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 февраля (обновляется)

08:51

Зеленский сказал, о чем хочет поговорить с Путиным и готов ли отдать приказ его убить

Реклама
08:51

Отключение света в Украине — графики на 19 февраля (обновляется)

08:24

Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

08:23

"Инсульт": зависимая Лолита сдает все больше

08:10

Как Россия спасает свой последний актив в Европемнение

07:45

"Россия хочет заменить меня": Зеленский назвал условие проведения выборовВидео

06:55

Мирные переговоры в Женеве: Зеленский заявил о трех разных позициях по ДонбассуВидео

06:11

Как отмыть унитаз уксусом: простой домашний способ, который заменяет дорогую химию

06:10

Украина подняла ставки: почему ввели санкции против Лукашенкомнение

06:00

Гениальный рецепт: изумительный торт всего за пять минутВидео

05:02

Слова из СССР, которые сбивают с толку современную молодежь: что они означают

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять