Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

Алена Кюпели
19 февраля 2026, 11:46
Украинский дизайнер рассказал о весенних трендах и пояснил, что и с чем носить.
Андре Тан назвал блузы хитом сезона
Андре Тан назвал блузы хитом сезона / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official, Pixabay

Кратко:

  • Какие блузы будут в моде весной
  • Какой главный тренд весны описал дизайнер

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что этой весной в тренде будут блузки.

На своей странице в Instagram дизайнер сделал подборку, в которой показал, какие модели будут особенно актуальными в этом сезоне.

видео дня

"Блузы – хит весны 2026 года. Тренд на женственность сейчас на пике своей популярности, и именно поэтому блузки будут просто всюду этой весной. Листайте карусель, чтобы увидеть наиболее стильные варианты", - написал фешн-эксперт.

Блузы с бантом

Блузы с большим бантом идеально сочетаются с джинсами или брюками.

Блузы с большим бантом
Блузы с большим бантом / Фото Instagram/https://www.instagram.com/andre_tan_official/

Блузы Жабо

Эти блузы придают образу театральности, женственности и аристократичности.

Блузы с жабо
Блузы с жабо / Фото Instagram/andre_tan_official/

Блузы со стойкой

Эти блузы придают легкости, особенно отлично выглядят с джинсами и брюками. Подчеркивают элегантность и утонченность.

Блузы со стойкой
Блузы со стойкой / Фото İnstagram.com/andre_tan_official/

Блузы с рукавами-фонариками

Объемные рукава - хит 80-х. Эти рукава придают энергичности образу, подчеркивая силу и энергичность.

Блузы с фонариками
Блузы с фонариками / Фото Instagram.com/andre_tan_official/

Блузы с косынкой

Этот аксессуар придает легкости и элегантности. Легко сочетается с любыми предметами гардероба.

Блузы с косынкой
Блузы с косынкой / Фото Instagram.com/andre_tan_official/

О персоне: Андре Тан

Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.

Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.

Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.

В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.

Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

