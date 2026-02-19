Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

Кратко:
- Какие блузы будут в моде весной
- Какой главный тренд весны описал дизайнер
Украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что этой весной в тренде будут блузки.
На своей странице в Instagram дизайнер сделал подборку, в которой показал, какие модели будут особенно актуальными в этом сезоне.
"Блузы – хит весны 2026 года. Тренд на женственность сейчас на пике своей популярности, и именно поэтому блузки будут просто всюду этой весной. Листайте карусель, чтобы увидеть наиболее стильные варианты", - написал фешн-эксперт.
Блузы с бантом
Блузы с большим бантом идеально сочетаются с джинсами или брюками.
Блузы Жабо
Эти блузы придают образу театральности, женственности и аристократичности.
Блузы со стойкой
Эти блузы придают легкости, особенно отлично выглядят с джинсами и брюками. Подчеркивают элегантность и утонченность.
Блузы с рукавами-фонариками
Объемные рукава - хит 80-х. Эти рукава придают энергичности образу, подчеркивая силу и энергичность.
Блузы с косынкой
Этот аксессуар придает легкости и элегантности. Легко сочетается с любыми предметами гардероба.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
