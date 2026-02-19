Хит весны: Андре Тан назвал трендовые фасоны блузок на весну

Украинский дизайнер рассказал о весенних трендах и пояснил, что и с чем носить.

Андре Тан назвал блузы хитом сезона / Коллаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official, Pixabay

Украинский дизайнер Андре Тан сообщил, что этой весной в тренде будут блузки.

На своей странице в Instagram дизайнер сделал подборку, в которой показал, какие модели будут особенно актуальными в этом сезоне.

"Блузы – хит весны 2026 года. Тренд на женственность сейчас на пике своей популярности, и именно поэтому блузки будут просто всюду этой весной. Листайте карусель, чтобы увидеть наиболее стильные варианты", - написал фешн-эксперт.

Блузы с бантом

Блузы с большим бантом идеально сочетаются с джинсами или брюками.

Блузы с большим бантом / Фото Instagram/https://www.instagram.com/andre_tan_official/

Блузы Жабо

Эти блузы придают образу театральности, женственности и аристократичности.

Блузы с жабо / Фото Instagram/andre_tan_official/

Блузы со стойкой

Эти блузы придают легкости, особенно отлично выглядят с джинсами и брюками. Подчеркивают элегантность и утонченность.

Блузы со стойкой / Фото İnstagram.com/andre_tan_official/

Блузы с рукавами-фонариками

Объемные рукава - хит 80-х. Эти рукава придают энергичности образу, подчеркивая силу и энергичность.

Блузы с фонариками / Фото Instagram.com/andre_tan_official/

Блузы с косынкой

Этот аксессуар придает легкости и элегантности. Легко сочетается с любыми предметами гардероба.

Блузы с косынкой / Фото Instagram.com/andre_tan_official/

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Был женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

