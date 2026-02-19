Вспыхнул пожар, красный дым в небе: дроны атаковали важный объект РФ

Хотя местные власти подтвердили пожар на объекте, в Минобороны РФ продолжают замалчивать последствия атаки.

В результате атаки на нефтебазе РФ возник пожар / Коллаж: Главред, фото: t.me/astrapress, t.me/akovalenko1989

Главное:

Россию атаковала более сотни дронов

В Псковской области возник пожар на нефтебазе

Минобороны РФ скрывает факт попадания по нефтебазе

В ночь на 19 февраля страну-агрессора Россию атаковали дроны. Жители нескольких областей сообщили о взрывах, а в Псковской области в результате атаки вспыхнул резервуар с нефтепродуктами.

Произошло это, как пишут российские СМИ, на нефтебазе в городе Великие Луки. Губернатор области Михаил Ведерников подтвердил факт пожара и сообщил о работе экстренных служб.

На Великолуцкой нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для дальнейшей отгрузки и распределения по сети АЗС, предприятиям и транспортным компаниям.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Атаку на российскую нефтебазу подтвердил и руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко. Он не вдавался в детали, лишь отметил, что "хорошо выглядит теперь очередная нефтебаза в России".

В Минобороны РФ прокомментировали атаку

Министерство обороны сообщило, что этой ночью над 5 областями РФ ПВО якобы сбила 113 украинских беспилотников. При этом среди указанных областей Псковской не было.

Насколько серьезные удары Украина сможет наносить по территории РФ

Главред писал, что по словам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, Украина активизировала операции на территории России. В частности, в deep strike уже задействованы СБС, СБУ и ГУР.

А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП, в Украине открылись новые перспективы. В результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

Атаки дронов на Россию - последние новости

Напомним, Главред писал, что 17 февраля Россию атаковали дроны. В поселке Ильский, что в Краснодарском крае, под ударом украинских беспилотников оказался НПЗ.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил о нескольких волнах атаки беспилотников, летевших на российскую столицу. В Москве ПВО якобы сбила более 10 беспилотников.

Ранее в Волгоградской области был атакован арсенал главного ракетно-артиллерийского управления российской армии вблизи поселка Котлубань. Вспыхнул масштабный пожар, началась детонация.

Другие новости:

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

