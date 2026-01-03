РФ будет страдать больше: эксперт анонсировал серьезные удары по территории врага

Кузан считает, что вместе с кадровыми изменениями в ОП Украина улучшит эффективность своих атак.

https://glavred.info/ukraine/rf-budet-stradat-bolshe-ekspert-anonsiroval-sereznye-udary-po-territorii-vraga-10729133.html Ссылка скопирована

Кадровые военные в ОП сыграют важную роль / Коллаж: Главред, скриншоты из видео

Что сказал Кузан:

После прихода Буданова в ОП операции на территории РФ претерпят изменения

Украина сможет более эффективно ослаблять Россию в глубоком тылу

Украина активизировала операции на территории страны-агрессора России. В частности в deep strike задействованы СБС, СБУ и ГУР. А после того, как бывший глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов перешел на должность руководителя ОП в Украине открылись новые перспективы.

Об этом в интервью Главреду рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, в результате ударов вглубь РФ Украина может достигать значительно лучших результатов.

видео дня

Что изменится с приходом Буданова

Эксперт пояснил, что ранее за сектор безопасности и обороны в Офисе президента Украины отвечал профильный заместитель. Но сегодня этим уже будут заниматься кадровые военные, в частности, полковник Павел Палиса.

"После получения рычагов влияния именно на политику мы увидим более изощренные, комплексные операции с привлечением более широкого круга структур, ресурсов и инструментов. Поэтому есть все основания ожидать значительно лучших результатов - в том числе и за рубежом", - пояснил Кузан.

Какие последствия нового назначения Буданова для военной разведки

Главред писал, что по словам Сергея Кузана, назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента никоим образом не повлияет на возможности Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По его словам, у Кирилла Буданова есть сильные заместители, каждый из которых отвечает за свое направление. Поэтому назначение нового руководителя - это скорее технический вопрос, ведь ГУР действует как система, где все знают, что делать.

Назначение Буданова главой ОПУ - последние новости

Напомним, Главред писал, что 2 января Владимир Зеленский встретился с главой ГУР МО Кириллом Будановым и предложил ему возглавить Офис Президента Украины.

Впоследствии Буданов согласился на предложение президента. Он отметил, что продолжает служить Украине и считает новую должность еще одним рубежом ответственности перед страной.

В результате Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерала-лейтенанта Олега Иващенко.

Читайте также:

О персоне: Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред