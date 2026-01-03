ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Что сказал Трегубов:
- Оккупантов в Купянске мало и ситуация у них сложная
- Россияне уже не могут обеспечивать группировку в городе
- Пребывание врага в Купянске близится к завершению
Оккупационная армия страны-агрессора России оказалась в затруднительном положении в городе Купянск на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
По его словам, заявления россиян о якобы окружении украинской группировки и взятии оккупантами Купянска очень далеки от правды. Ведь вражеские подразделения, которые находятся в городе, не имеют доступа фактически ни к чему.
Силы обороны заблокировали россиян в Купянске
Трегубов отметил, что единственное "достижение" оккупантов в Купянске - это непосредственное пребывание россиян в городе. Но нюанс в том, что никакой выгоды они не имеют.
Пути снабжения, вывоза раненых, проведения логистических операций для россиян перекрыты. Оккупантам иногда передают что-то дронами, но они не всегда имеют возможность это подобрать.
"Там остается группа меньше, чем 100 человек. Ее пребывание там подходит к концу. Попытки россиян инфильтрировать дополнительные силы в город или попытки россиян разблокировать город вообще какого-то успеха им не принесли", - подчеркнул Трегубов.
Минобороны РФ скрывает важную правду о Купянске
Главред писал, что по данным аналитиков ISW, в конце декабря 2025 года Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны России всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.
О лжи российского министерства свидетельствует опубликованные им видео с заявлениями командиров о том, что подразделения 6-й армии якобы контролируют Купянск, а российские войска якобы действуют в центральной и северо-восточной части города.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что Россия пытается накопить силы для штурма населенного пункта Гришино, что в Покровском районе Донецкой области. Но украинские военные уже уничтожили много техники и живой силы противника.
Ранее стало известно, что российские оккупанты зашли в город Гуляйполе Запорожской области, однако украинские защитники продолжают удерживать позиции в городе.
Недавно аналитики сообщили, что оккупационная армия РФ продвинулась неподалеку села Резниковка Бахмутского района Донецкой области - в направлении Славянска.
О персоне: Виктор Трегубов
Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр".
Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус.
Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства.
В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.
