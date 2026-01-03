ВСУ заблокировали оккупантов в большом городе: военный рассказал о поражении врага

Оккупационная армия не имеет возможностей для выполнения приказа Путина.

Российская группировка в Купянске все еще присутствует, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото 22 отдельная механизированная бригада, инобороны РФ

Что сказал Трегубов:

Оккупантов в Купянске мало и ситуация у них сложная

Россияне уже не могут обеспечивать группировку в городе

Пребывание врага в Купянске близится к завершению

Оккупационная армия страны-агрессора России оказалась в затруднительном положении в городе Купянск на Харьковщине. Об этом 24 каналу рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, заявления россиян о якобы окружении украинской группировки и взятии оккупантами Купянска очень далеки от правды. Ведь вражеские подразделения, которые находятся в городе, не имеют доступа фактически ни к чему.

Купянск / Инфографика: Главред

Силы обороны заблокировали россиян в Купянске

Трегубов отметил, что единственное "достижение" оккупантов в Купянске - это непосредственное пребывание россиян в городе. Но нюанс в том, что никакой выгоды они не имеют.

Пути снабжения, вывоза раненых, проведения логистических операций для россиян перекрыты. Оккупантам иногда передают что-то дронами, но они не всегда имеют возможность это подобрать.

"Там остается группа меньше, чем 100 человек. Ее пребывание там подходит к концу. Попытки россиян инфильтрировать дополнительные силы в город или попытки россиян разблокировать город вообще какого-то успеха им не принесли", - подчеркнул Трегубов.

Минобороны РФ скрывает важную правду о Купянске

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, в конце декабря 2025 года Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска, в то время как Минобороны России всеми силами пытается скрыть неудачи армии РФ в городе.

О лжи российского министерства свидетельствует опубликованные им видео с заявлениями командиров о том, что подразделения 6-й армии якобы контролируют Купянск, а российские войска якобы действуют в центральной и северо-восточной части города.

О персоне: Виктор Трегубов Виктор Трегубов - украинский журналист, блогер, публицист и общественно-политический деятель. Спикер оперативно-стратегической группировки Вооруженных сил Украины "Днепр". Как журналист работал в таких изданиях, как Вечерние вести, Экономические известия, Газета 24, Главред и Зеркало недели. Также сотрудничал с сайтом Слово и Дело и журналом Фокус. Участвовал в Оранжевой революции и Революции Достоинства. В 2015-2016 годах в звании младшего лейтенанта проходил службу в Вооруженных силах Украины. Участник российско-украинской войны на востоке Украины, пишет Википедия.

