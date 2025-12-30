Одни руины и сплошное опустошение: как выглядит Купянск сейчас

В России заявляют о захвате Купянска с конца ноября. На самом же деле ВСУ контролируют примерно 90% города.

Купянск сейчас - как выглядит город в декабре 2025 года / Фото:116 ОМБр

Как сейчас выглядит Купянск

Кто сейчас котролирует город

Сухопутные войска Украины показали, как сейчас выглядит город Купянск в Харьковской области. Когда-то уютный мирный город превратился в руины.

"На этих кадрах – когда-то уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение. Нетрудно посмотреть, каким был этот город, до прихода оккупанта", - говорится в сообщении.

В ВСУ добавили, что 116 ОМБр - одно из подразделений, достойно защищающих город.

"Россия уничтожает, а мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее", - добавили в Сухопутных войсках.

Кто сейчас контролирует Купянск

29 декабря в Центре противодействия дезинформации заявили, что в России заявляют о захвате Купянска с конца ноября. Об этом, в частности, лично заявлял российский диктатор Владимир Путин.

"На самом же деле ВСУ откинули оккупантов и контролируют примерно 90% города", - говорится в сообщении.

В ЦПД отметили, что Минобороны РФ продолжает утверждать, что российские войска удерживают Купянск.

"Враг распространяет видео, которые якобы должны подтверждать российский контроль над городом, но действительно доказывают, что большую часть города россияне не контролируют. На видео, снятом с дрона, видна группа российских военных, которые двигаются по улицам Купянска. Впрочем, это видео — очередная вражеская манипуляция, ведь на самом деле россияне находятся на северной окраине города и выходят из Купянска. То есть минобороны России выдает отступление группы россиян из Купянска как доказательство его захвата", сообщили в ЦПД.

28 декабря аналитики американского Института изучения войны также заявили, что Силы обороны Украины зачистили большую часть Купянска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление в Харьковской области. Это произошло после того, как украинские войска заявили об успешной контратаке на окраинах города и блокировании россиян внутри него.

Глава государства 12 декабря опубликовал видео из Купянска и поблагодарил вооруженные силы Украины за работу.

"Сегодня - Купянское направление, наши воины, которые здесь достигают результатов для Украины. Много россияне говорили о Купянске - мы видим. Был, я поздравил ребят. Спасибо каждому подразделению, всем, кто сражается здесь, всем, кто уничтожает оккупанта", - говорится в сообщении.

Что известно о Купянске / Инфографика: Главред

Почему для России болезненна неудача в Купянске

Главред писал, что по словам инспектора пограничной службы 1 категории пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть" Вячеслава Федорченко, захват Купянска мог бы открыть российским войскам путь к Харькову и тылу украинских подразделений на Донбассе.

Этот город - в первую очередь логистическая артерия и важный рубеж обороны для того, чтобы враг не смог пересечь реку Оскол. Потому что когда он пересечет реку и захватит Купянск, у него открываются две дороги к двум "дверям".

