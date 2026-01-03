Пауза в войне в 2026 году: бывший посол Украины сделал неожиданное заявление

Главное из заявления бывшего посла Украины:
- Ждать заморозки войны в 2026 году не стоит
- Прекращение огня не будет означать завершение войны
- Украинцам нужно готовиться к продолжению войны
Даже минимального замораживания войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший посол Украины в США (2006-2010) и Франции (2014-2020) Олег Шамшур.
"На данный момент такая возможность не просматривается. Даже сама идея так называемого мирного соглашения выглядит абсурдной", - подчеркнул он.
По его словам, невозможно подписывать документ со страной-агрессором, которая фактически оставляет за собой захваченные территории.
"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - отметил бывший посол.
Он также добавил, что украинцам нужно готовиться к продолжению войны и к борьбе на значительно более долгий период времени.
Снизится ли интенсивность боевых действий
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что в ближайшее время боевые действия в Украине не остановятся.
По его мнению, может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват украинских территорий.
Он также подчеркнул, что заставить Россию прекратить войну может исключительно ее полное истощение и потеря инициативы на поле боя.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Politico заявили, что независимо от кровопролития на передовой или очередей россиян за бензином из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, Путин остается верным своим максималистским требованиям. Издание добавило, что шансы на завершение войны усилиями президента США Дональда Трампа составляют 4:1.
Бывший главнокомандующий ВС США в Европе Бен Ходжес сказал, что поиск мира Трампа исключительно в дипломатии "обречен на провал", потому что американский президент не интересовался фактами и действует исключительно в плоскости личных симпатий и антипатий.
В то же время, президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что мир должен быть готовым к тому, что завершение войны в Украине может сопровождаться болезненными компромиссами. Мирное соглашение между Украиной и Россией, вероятно, не будет полностью справедливым.
О персоне: Олег Шамшур
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
