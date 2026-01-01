Путин готов 'обменять' Украину для окончания войны - что получат США взамен

Экономист объяснил, почему Владимир Путин опасается затягивания войны и при каких условиях, по его мнению, Кремль готов говорить о ее завершении.

https://glavred.info/war/putin-gotov-obmenyat-ukrainu-dlya-okonchaniya-voyny-chto-poluchat-ssha-vzamen-10728692.html Ссылка скопирована

Путин готов обменять золотовалютные резервы на Украину для окончания войны - Липсиц / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

Путин осознает важность окончания войны

В Кремле признали проблемы с экономикой

Путин хочет обменять золото-валютные резервы РФ на Украину

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях. В частности, Москва рассматривает вариант передачи золото-валютных резервов США в обмен на уступки по Украине. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц.

По его словам, сам Путин фактически признал сложное состояние экономики РФ, хотя в публичных заявлениях маскирует проблему формулировками о "дисбалансах", отмечая, что часть отраслей еще держится, тогда как другие уже входят в фазу спада.

видео дня

Липсиц также обратил внимание, что ранее российский лидер распространял оптимистичные и малоубедительные заявления о якобы прорывном развитии экономики под его руководством, говорил о новой модели роста, рекордных темпах развития и прогнозировал увеличение ВВП на уровне около 4%, что, по его утверждениям, должно было превзойти показатели развитых стран.

"Сейчас он уже говорит, что нам больше полпроцента прироста ВВП не нужно. Это смешно, потому что в такой экономике, как Россия, когда темп роста до 1%, то ты уже не знаешь, у тебя был рост или у тебя было падение", - сказал Липсиц.

По оценке Липсица, Путин уже осознает, что российская экономика входит в фазу разрушения, однако до сих пор рассчитывает, что имеющегося ресурса упадка ему хватит, чтобы успеть довести войну до конца.

В то же время, по словам экономиста, российский диктатор понимает необходимость искать выход из войны, ведь дальнейшее ее затягивание может завести страну в критически опасную зону. Такой сценарий вызывает у него страх, поскольку распад СССР произошел не из-за военного поражения, а из-за глубокой экономической деградации, когда союзное государство потеряло финансовую состоятельность и его составляющие начали расходиться.

Липсиц указывает на то, что Путин опасается, что в подобных условиях он не сможет и в дальнейшем удерживать лояльность региональных элит, что создаст риск дезинтеграции страны.

Именно поэтому, по мнению эксперта, он стремится завершить войну, но только на условиях, выгодных для себя.

"Он придумал, как ему кажется, хорошую концепцию. Он отдает под управление американцев золото-валютные резервы России, чтобы они на этом зарабатывали лично. А они ему за это отдают Украину. В рамках такой концепции "ты мне, я тебе" Путин готов обсуждать окончание войны. Пока это у него не получается", - отметил Липсиц.

Какая цель Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор до сих пор мечтает о полном контроле над Украиной, поэтому надеяться, что его удовлетворит только Донбасс, не стоит, отметил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, концепция "буферных зон" не имеет четко определенных границ, а аппетиты Москвы только растут. Если в прошлом году речь шла о 10-километровой зоне вдоль границы РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, то сейчас Россия стремится контролировать как можно большие территории.

Это подтверждает и откровенная риторика российских пропагандистов, которые заявляют, что война не завершится, пока они не получат контроль над Николаевом и Одессой, фактически лишая Украину выхода к Черному морю.

"Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже Киевом. Итак, война будет продолжаться и в дальнейшем. Я думаю, что она будет продолжаться, пока Путин имеет ресурсы для ее продолжения", - подытожил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил, что Владимир Путин отверг вариант прекращения боевых действий вдоль текущей линии фронта и выбрал курс на продолжение наступления.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о распоряжении Путина в 2026 году увеличить так называемую буферную зону на территории Украины. По информации Reuters, в соответствии с этим замыслом российские войска должны продвинуться в Харьковской и Сумской областях вдоль украинско-российской границы, вытесняя украинские подразделения для дальнейшего наступления.

В то же время Кремль до сих пор не предоставил никаких доказательств своих утверждений о якобы ударе украинских дронов по резиденции Путина в Валдае в ночь на 29 декабря, отмечают в Институте изучения войны.

Другие новости:

О персоне: Игорь Липсиц Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия. На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред