Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

Юрий Берендий
1 января 2026, 16:35
508
Экономист объяснил, почему Владимир Путин опасается затягивания войны и при каких условиях, по его мнению, Кремль готов говорить о ее завершении.
Путин готов 'обменять' Украину для окончания войны - что получат США взамен
Путин готов обменять золотовалютные резервы на Украину для окончания войны - Липсиц / Колаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем говорится в материале:

  • Путин осознает важность окончания войны
  • В Кремле признали проблемы с экономикой
  • Путин хочет обменять золото-валютные резервы РФ на Украину

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин уже осознает, что российская экономика не способна выдержать затяжную войну, и опасается повторения сценария распада СССР. Именно поэтому он демонстрирует готовность к переговорам о завершении войны, но исключительно на собственных условиях. В частности, Москва рассматривает вариант передачи золото-валютных резервов США в обмен на уступки по Украине. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц.

По его словам, сам Путин фактически признал сложное состояние экономики РФ, хотя в публичных заявлениях маскирует проблему формулировками о "дисбалансах", отмечая, что часть отраслей еще держится, тогда как другие уже входят в фазу спада.

видео дня

Липсиц также обратил внимание, что ранее российский лидер распространял оптимистичные и малоубедительные заявления о якобы прорывном развитии экономики под его руководством, говорил о новой модели роста, рекордных темпах развития и прогнозировал увеличение ВВП на уровне около 4%, что, по его утверждениям, должно было превзойти показатели развитых стран.

"Сейчас он уже говорит, что нам больше полпроцента прироста ВВП не нужно. Это смешно, потому что в такой экономике, как Россия, когда темп роста до 1%, то ты уже не знаешь, у тебя был рост или у тебя было падение", - сказал Липсиц.

По оценке Липсица, Путин уже осознает, что российская экономика входит в фазу разрушения, однако до сих пор рассчитывает, что имеющегося ресурса упадка ему хватит, чтобы успеть довести войну до конца.

В то же время, по словам экономиста, российский диктатор понимает необходимость искать выход из войны, ведь дальнейшее ее затягивание может завести страну в критически опасную зону. Такой сценарий вызывает у него страх, поскольку распад СССР произошел не из-за военного поражения, а из-за глубокой экономической деградации, когда союзное государство потеряло финансовую состоятельность и его составляющие начали расходиться.

Липсиц указывает на то, что Путин опасается, что в подобных условиях он не сможет и в дальнейшем удерживать лояльность региональных элит, что создаст риск дезинтеграции страны.

Именно поэтому, по мнению эксперта, он стремится завершить войну, но только на условиях, выгодных для себя.

"Он придумал, как ему кажется, хорошую концепцию. Он отдает под управление американцев золото-валютные резервы России, чтобы они на этом зарабатывали лично. А они ему за это отдают Украину. В рамках такой концепции "ты мне, я тебе" Путин готов обсуждать окончание войны. Пока это у него не получается", - отметил Липсиц.

Какая цель Путина - мнение эксперта

Как писал Главред, российский диктатор до сих пор мечтает о полном контроле над Украиной, поэтому надеяться, что его удовлетворит только Донбасс, не стоит, отметил бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник запаса и военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, концепция "буферных зон" не имеет четко определенных границ, а аппетиты Москвы только растут. Если в прошлом году речь шла о 10-километровой зоне вдоль границы РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, то сейчас Россия стремится контролировать как можно большие территории.

Это подтверждает и откровенная риторика российских пропагандистов, которые заявляют, что война не завершится, пока они не получат контроль над Николаевом и Одессой, фактически лишая Украину выхода к Черному морю.

"Наиболее радикальные пропагандисты говорят даже о полном контроле над всей левобережной Украиной или даже Киевом. Итак, война будет продолжаться и в дальнейшем. Я думаю, что она будет продолжаться, пока Путин имеет ресурсы для ее продолжения", - подытожил эксперт.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский оппозиционер Игорь Эйдман заявил, что Владимир Путин отверг вариант прекращения боевых действий вдоль текущей линии фронта и выбрал курс на продолжение наступления.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщил о распоряжении Путина в 2026 году увеличить так называемую буферную зону на территории Украины. По информации Reuters, в соответствии с этим замыслом российские войска должны продвинуться в Харьковской и Сумской областях вдоль украинско-российской границы, вытесняя украинские подразделения для дальнейшего наступления.

В то же время Кремль до сих пор не предоставил никаких доказательств своих утверждений о якобы ударе украинских дронов по резиденции Путина в Валдае в ночь на 29 декабря, отмечают в Институте изучения войны.

Другие новости:

О персоне: Игорь Липсиц

Игорь Владимирович Липсиц (род. 18 марта 1950) - российский ученый, доктор экономических наук. Является одним из основателей Высшей школы экономики, сообщает Википедия.

На сегодня является один из самых авторитетных специалистов в области маркетинга и ценообразования в России. Ведет канал на YouTube с лекциями по экономике и маркетингу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине мирное урегулирование мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:59Экономика
"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:18Война
Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

Последние новости

18:19

"Есть два сценария": что стоит за спектаклем с "дронами на резиденцию Путина" эксклюзив

17:59

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

17:43

Наестся вся семья: простой рецепт вкусных котлет без грамма мяса

17:18

"Такой сильной атаки еще не было": РФ уже сутки бьет с воздуха по крупному городу Украины

17:08

Легендарный Роберт Де Ниро заговорил на украинском — трогательное видеоВидео

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
16:51

Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

16:36

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

16:35

Путин готов "обменять" Украину для окончания войны - что получат США взамен

16:32

Один вид мяса становится деликатесом, другой - дешевеет: что будет с ценами в январе

Реклама
15:37

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

15:37

Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

15:33

Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

15:31

"Дорога в Атлантиду": ученые на дне океана обнаружили уникальную находкуВидео

14:55

Мощные удары и все в огне: ВСУ мастерски влупили по целям в РФ

14:52

ГУР одурачило спецслужбы РФ: командир РДК Денис Капустин жив

14:39

Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

14:26

"Есть кандидат в преемники Путина": раскрыт сценарий переворота в РФ

14:24

Цены перестанут расти: какой популярный продукт начнет дешеветь уже в январе

13:51

Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

13:42

Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успехВидео

Реклама
13:22

Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

13:21

Россия в новогоднюю ночь ударила по объектам энергетики в ряде областей - что известноФото

13:19

Погибло много животных, ранены львы: россияне ударили по экопарку под Харьковом

13:14

"В знак протеста": всплыла правда об истинной позиции Аллы Пугачевой

12:42

Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

12:32

Настоящий шок для грызунов: один простой ингредиент "выметает" мышей мгновенноВидео

12:24

У России есть хитрая цель: СМИ выяснили, для чего враг усиливает атаки на Одессу

12:15

Когда могут отменить графики отключений света - появился реалистичный прогноз

12:00

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина

11:45

Украину атаковала сильная магнитная буря: когда она достигнет большей мощности

11:37

Расширяют логистические коридоры: ВСУ сообщили о серьезной операции на Донетчине

11:37

Китайский гороскоп на завтра 2 января: Кроликам - тревога, Змеям - обиды

11:26

В ЦРУ "раскусили" фейк РФ об атаке на резиденцию Путина: СМИ узнали детали

11:03

РФ ускоряет наступление на фронте: в ISW сообщили об опасных маневрах врага

11:01

"Ну Голливуд": Сергей Танчинец рассекретил свадьбу и показал невесту в мини

10:31

Елена Зеленская удивила прической для новогоднего фото с президентом - детали

10:28

Взрывы и "прилеты" в 15 районах: РФ ударила по Украине сотнями беспилотников

10:15

Собрали впечатляющую сумму: кто стал победителем "Танцев со звездами"

09:24

Сильные пожары в местах "прилетов": РФ массированно ударила по двум областямФото

08:18

В РФ прилеты после массированных ударов: горят нефтебазы в двух областяхВидео

Реклама
08:10

Буратино из Белого домамнение

06:10

Будут ли США участвовать в потенциальной войне против Ирана или лишь позволят это Израилю?мнение

05:38

Гороскоп на завтра 2 января: Тельцам - море комплиментов, Скорпионам - неожиданность

04:51

Микроволновка не нужна: хитрый способ, как быстро размягчить масло

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке хомячка за 51 секунду

03:30

Белые или коричневые: какие яйца действительно лучше и полезнее

02:46

Опасно для труб: какой алкоголь нельзя выливать в раковину

02:26

Цены рванут вверх: как изменится стоимость борщевого набора в 2026 году

01:55

Что на самом деле означают цифры на батарее: простой способ сэкономить на отоплении

01:30

"Это такая ревность": Бурмака раскрыла детали отношений с загадочным возлюбленным

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять