Цены поднимут еще выше: эксперт предупредил о подорожании базового продукта

В этом году украинцы, скорее всего, не смогут покупать один из популярных продуктов дешевле, чем в прошлом году.

https://glavred.info/economics/ceny-podnimut-eshche-vyshe-ekspert-predupredil-o-podorozhanii-bazovogo-produkta-10728668.html Ссылка скопирована

Как изменятся цены на хлеб в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Что сказал Марчук:

Тенденция повышения цен на хлеб в Украине сохранится

Социальный хлеб вряд ли существенно подорожает

В 2026 году в Украине хлеб будет дорожать, как и в предыдущие два года. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, в 2025 году цены на хлеб выросли более чем на 20%. Такой же скачок цен ожидается и в этом году. На это есть несколько причин.

видео дня

Почему в Украине дорожает хлеб

Прежде всего эксперт объясняет подорожание хлеба тем, что повышаются цены на электроэнергию, которая нужна для производственного процесса. При отсутствии света нет возможности замесить тесто, ни запечь хлеб, ни расфасовать. Это приводит к дополнительным затратам за производство.

"Но, конечно, подорожает не весь хлеб, а преимущественно премиальная продукция, рецептура которой требует дополнительных затрат на маргарин, высший сорт пшеницы (или ржи) и другие ингредиенты", - отметил он.

В то же время Марчук убежден, что социальных хлеб не будет так дорожать, цены на него будут оставаться более-менее стабильными.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты в Украине подешевеют в 2026 году

Главред писал, что по словам Дениса Марчука, после новогоднего ажиотажа украинцев ждут приятные изменения на полках магазинов. Несмотря на традиционный рост цен, январь и февраль 2026 года принесут существенное удешевление молочных продуктов.

Эксперт говорит, что сейчас на складах перерабатывающих предприятий накопились большие запасы продукции с высоким процентом жирности. Это заставляет ритейлеров постепенно пересматривать ценники в сторону снижения.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что еще перед началом нового года в Украине выросли цены на молочные товары в супермаркетах. Подорожали масло, творог и твердый сыр.

Ранее сообщалось, что после рекордно низких цен на овощи борщевого набора, вызванных удачным урожаем и мягкими погодными условиями, после Нового года стоит ожидать их значительного подорожания.

Накануне стало известно, что цены на куриные яйца в Украине после Нового года вырастут еще примерно на 10%. А всё потому, что рынок яиц в значительной степени зависит от стоимости кормов, логистических расходов и цен на электроэнергию.

Другие новости:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред