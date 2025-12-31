За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

Главное:
- В Украине подорожали некоторые молочные продукты
- Заметнее всего выросли цены на твердый сыр
Сегодня, 31 декабря, в последний день 2025 года, цены на ряд продуктов в супермаркетах не радуют украинцев. Перед началом нового года выросли, в частности, цены на молочные товары.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По сравнению со среднемесячными показателями прошлого месяца в Украине подорожали сливочное масло, творог и твердый сыр.
Как переписали цены на молочные продукты
Сливочное масло Крестьянское 72,5% в среднем в супермаркетах стоит 118,09 гривны за 200 граммов. Хотя еще в ноябре его можно было купить по 117,51 гривны.
Еще заметнее подорожало другое масло - Яготинское 73%. Сегодня его продают по 116,40 гривны за 200 граммов, тогда как в прошлом месяце украинцы покупали его в среднем по 111,34 гривны.
За творог Простонаше 9% покупателям сегодня также приходится платить больше, чем в ноябре - 98,96 гривны против 92,73 гривен за 300 граммов.
Заметнее всего среди молочных продуктов подорожал твердый сыр Звени Гора голландский 45%. В последний день 2025 года украинцы его покупают в среднем по 576,30 гривны за килограмм, тогда как месяц назад он стоил 530,35 гривны.
На какие еще продукты перед Новым годом растут цены перед Новым годом
Главред писал, что по данным аналитиков EastFruit, в Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей - тепличные помидоры.
Цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%. Сейчас тепличные помидоры поступают в продажу по 80-100 грн за килограмм, в зависимости от качества продукции и объемов поставок.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что за 2025 год подсолнечное масло подорожало ориентировочно на 20 гривен. А при определенных обстоятельствах в магазинах стоимость литра масла станет около 100 гривен или даже выше.
Ранее сообщалось, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 гривен.
Накануне стало известно, что в Украине качественный картофель поступает в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
Об источнике: Минфин
Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
