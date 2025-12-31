Укр
За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

Анна Косик
31 декабря 2025, 14:55
В супермаркетах переписали цены на ряд продуктов, которые часто покупают украинцы.
продавщица, деньги
Как в Украине изменились цены на молочные продукты / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

  • В Украине подорожали некоторые молочные продукты
  • Заметнее всего выросли цены на твердый сыр

Сегодня, 31 декабря, в последний день 2025 года, цены на ряд продуктов в супермаркетах не радуют украинцев. Перед началом нового года выросли, в частности, цены на молочные товары.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфин. По сравнению со среднемесячными показателями прошлого месяца в Украине подорожали сливочное масло, творог и твердый сыр.

Как переписали цены на молочные продукты

Сливочное масло Крестьянское 72,5% в среднем в супермаркетах стоит 118,09 гривны за 200 граммов. Хотя еще в ноябре его можно было купить по 117,51 гривны.

Еще заметнее подорожало другое масло - Яготинское 73%. Сегодня его продают по 116,40 гривны за 200 граммов, тогда как в прошлом месяце украинцы покупали его в среднем по 111,34 гривны.

За творог Простонаше 9% покупателям сегодня также приходится платить больше, чем в ноябре - 98,96 гривны против 92,73 гривен за 300 граммов.

Заметнее всего среди молочных продуктов подорожал твердый сыр Звени Гора голландский 45%. В последний день 2025 года украинцы его покупают в среднем по 576,30 гривны за килограмм, тогда как месяц назад он стоил 530,35 гривны.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

На какие еще продукты перед Новым годом растут цены перед Новым годом

Главред писал, что по данным аналитиков EastFruit, в Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей - тепличные помидоры.

Цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%. Сейчас тепличные помидоры поступают в продажу по 80-100 грн за килограмм, в зависимости от качества продукции и объемов поставок.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что за 2025 год подсолнечное масло подорожало ориентировочно на 20 гривен. А при определенных обстоятельствах в магазинах стоимость литра масла станет около 100 гривен или даже выше.

Ранее сообщалось, что в начале 2026 года есть предпосылки для резкого роста цены на сахар. Его средняя стоимость за килограмм будет находиться в диапазоне 40-48 гривен.

Накануне стало известно, что в Украине качественный картофель поступает в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

Об источнике: Минфин

Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.

На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
