Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

Спрос со стороны потребителей на эту продукцию заметно снизился.

Коротко:

В Украине неожиданно подешевел картофель

Его уже продают по 6-12 гривен за килограмм

Только за неделю цена упала на 10%

На этой неделе на рынке картофеля в Украине отмечается снижение торговой активности. Несмотря на надежды фермеров на то, что эта продукция накануне новогодних праздников в очередной раз подорожает, отпускные цены на картофель наоборот начали снижаться. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Так, на сегодняшний день качественный картофель поступает в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок картофеля, поскольку спрос со стороны потребителей на эту продукцию заметно снизился", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что поводом для незначительного снижения цен в этом сегменте стало как ослабление спроса на картофель, так и стабильные поставки этой продукции из местных хозяйств.

Стоит добавить, что на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря прошлого года.

Какие овощи подорожают больше всего

Экономист Владимир Чиж заявлял, что из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.

По его мнению, учитывая значительные расходы производителей и продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора эти овощи в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и более.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей - тепличные помидоры. Цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%.

Также в Украине снова дорожают огурцы. Рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков.

Кроме того, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей у украинцев - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.

