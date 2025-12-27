Уже на 61% дешевле: цены на базовый овощ неожиданно рухнули до минимума

Коротко:
- В Украине неожиданно подешевел картофель
- Его уже продают по 6-12 гривен за килограмм
- Только за неделю цена упала на 10%
На этой неделе на рынке картофеля в Украине отмечается снижение торговой активности. Несмотря на надежды фермеров на то, что эта продукция накануне новогодних праздников в очередной раз подорожает, отпускные цены на картофель наоборот начали снижаться. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Так, на сегодняшний день качественный картофель поступает в продажу в диапазоне 6-12 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.
"Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повышения цен и увеличения объемов закупок картофеля, поскольку спрос со стороны потребителей на эту продукцию заметно снизился", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что поводом для незначительного снижения цен в этом сегменте стало как ослабление спроса на картофель, так и стабильные поставки этой продукции из местных хозяйств.
Стоит добавить, что на сегодняшний день картофель в Украине поступает в продажу уже в среднем на 61% дешевле, чем в конце декабря прошлого года.
Какие овощи подорожают больше всего
Экономист Владимир Чиж заявлял, что из-за сокращения предложения на рынке после рождественско-новогодних праздников возможны ценовые изменения. Наиболее ощутимо это коснется тепличных овощей - огурцов и помидоров.
По его мнению, учитывая значительные расходы производителей и продавцов на электроэнергию, а также из-за влияния импортного фактора эти овощи в супермаркетах могут стоить около 200 грн/кг и более.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине накануне новогодних праздников заметно подорожал один из самых востребованных овощей - тепличные помидоры. Цены на томаты за последнюю неделю выросли в среднем на 20%.
Также в Украине снова дорожают огурцы. Рост цен на эту продукцию продиктован прежде всего ограниченным предложением овощей от внешних поставщиков.
Кроме того, цены на белокочанную капусту - один из самых популярных овощей у украинцев - резко снизились. На рынке наблюдается переизбыток продукции, из-за чего стоимость за килограмм упала до минимальных значений за последние годы.
Читайте также:
- Выплаты на детей по-новому: кому и сколько будут платить в 2026 году
- Клиенты Ощадбанка остаются без карт перед Новым годом - в банке разводят руками
- "Самый высокий процент": экономист назвал лучшую валюту для сбережений в 2026 году
Об источнике: EastFruit
EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред