Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командир

Ангелина Подвысоцкая
11 февраля 2026, 16:20
182
Изменить мышление россиян может лишь развал России, считает командир Грузинского легиона.
ВСУ, Путин
Смерть Путина не закончит войну / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, сайт Кремля

О чем говорит Мамука Мамулашвили:

  • "Россия не зависит от лидера"
  • "Война в Украине не закончится даже после смерти Путина"
  • "Изменить мышление россиян может только развал РФ"

Война в Украине может продолжиться даже после смерти российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

Он убежден в том, что российское общества деградировало и само создало Путина таким.

видео дня

"Россия не зависит от лидера. Российское общество – деградировавшее общество. Именно российское общество создает таких монстров как Путин, как кто-либо другой до него или тот, кто будет после него. Это не Путин создал миллионы россиян с деградировавшим мышлением, а они создали такого идола и теперь ему поклоняются", - говорит он.

Мамулашвили считает, что никакие политические перемены в России не смогут изменить народ, если он сам себя будет продолжать так вести. Он называет россиян варварами.

Единственное, что может внести коррективы - развал России.

"Россия думает только о своем комфорте, даже сейчас, когда убивает тысячи безвинных людей ежедневно", - говорит командир.

Смотрите видео с чатом Мамука Мамулашвили на Главреде:

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Ранее Мамука Мамулашвили в чате на Главреде рассказал, когда может закончиться война. Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Ранее сообщалось, что едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Недавно стало известно, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных.

Другие новости:

О персоне: Мамука Мамулашвили

Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине вторжение России развал россии Мамука Мамулашвили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:44Война
Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:41Экономика
Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:36Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

Тарифы на воду будут рассчитывать по-новому: Рада приняла закон, что известно

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

Последние новости

17:14

На Полтавщину возвращается долгожданное тепло: синоптики назвали дату

17:00

Лучшие духи на весну/лето-2026: эксклюзивное парфюмерное "предсказание"

16:44

Война закончится в ближайшие месяцы, но есть условие — что решили на переговорах в ОАЭ

16:41

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

16:38

Китайский гороскоп на завтра 12 февраля: Драконам - одиночество, Лошадям - страх

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
16:36

Украинцев призвали запастись водой: названа дата обстрела

16:35

Как правильно сказать "перчатки": филолог удивила неожиданным ответом

16:32

Что будет с ценами на продукты: украинцев предупредили о нюансе из-за обстрелов

16:20

Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командирВидео

Реклама
16:07

"Отдать медаль россиянам": Ризатдинова сделала заявление о скандале на Олимпиаде-2026

16:06

ВСУ впервые сбили редкий вражеский дрон с искусственным интеллектом: чем он опасен

15:48

"Закрытая информация": в Раде раскрыли планы РФ на Украину и сроки окончания войны

15:44

"Мгла" возвращается: в Голливуде снимут новую экранизацию книги Стивена Кинга

15:18

Старт в стриминге: оборудование для начинающих и профессионалов, которые хотят начать трансляции новости компании

15:17

Всегда будут свежие: как никогда не ошибиться с выбором яиц в магазине

15:11

"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

15:05

"Вырвалось": Руслана объяснила свою агитацию во время нацотбора за Lelѐka

14:49

Как распознать опасную привязанность в отношениях: 5 тревожных сигналов

14:46

Полетели Кинжалы: РФ запустила ракеты, по всей стране тревога

14:23

Самая длинная змея в истории: в Книге рекордов Гиннеса показали дикого гиганта

Реклама
14:20

Гороскоп Таро на завтра 12 февраля: Скорпиону - гармония, Льву - путь вперед

14:13

"Справедливые правила игры": ВРУ одобрила отсрочку для контрактников 18-24 лет

14:12

Почему нельзя ставить зеркало напротив кровати - что говорят приметы

13:58

Подкормка деревьев и кустарников: почему опытные садоводы делают это именно зимой

13:51

Избавилась от "костылей": актриса Тышкевич рассказала о важном решении

13:44

"Семья патриотов": погибший в Богодухове отец был демобилизованным бойцом с ампутациейФото

13:38

Собаку после четырех возвратов забрали из приюта: реакция животного растрогала

13:24

"Я не разбираюсь": победительница Нацотбора не выбирала песню на конкурсВидео

13:11

Статуя Девы Марии ожила на глазах у толпы: паломники сняли все на видео

12:50

Когда Киев вернется к комфортным графикам отключений: эксперт назвал срок

12:48

Путинистка Дана Борисова положила свою дочь в психбольницу

12:33

"Вернулась": Горбунов заговорил про отношения с первой женой

12:24

ВСУ освободили от оккупантов село в Запорожской областиВидео

12:10

Русский на уроке английского: в Одессе разгорелся языковой скандал

12:09

Может ли учитель требовать от ученика включить камеру: правила "дистанционки"

12:08

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

11:58

Первая "панелька" СССР стоит в Харькове: в чем уникальность этого домаФото

11:57

Миллионы людей совершают одну рискованную ошибку при выборе пароля

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

Реклама
10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять