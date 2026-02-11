Кто сделал монстра из Путина и почему мира не будет после его смерти - командир

Изменить мышление россиян может лишь развал России, считает командир Грузинского легиона.

Смерть Путина не закончит войну

О чем говорит Мамука Мамулашвили:

"Россия не зависит от лидера"

"Война в Украине не закончится даже после смерти Путина"

"Изменить мышление россиян может только развал РФ"

Война в Украине может продолжиться даже после смерти российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время чата на Главреде рассказал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

Он убежден в том, что российское общества деградировало и само создало Путина таким.

"Россия не зависит от лидера. Российское общество – деградировавшее общество. Именно российское общество создает таких монстров как Путин, как кто-либо другой до него или тот, кто будет после него. Это не Путин создал миллионы россиян с деградировавшим мышлением, а они создали такого идола и теперь ему поклоняются", - говорит он.

Мамулашвили считает, что никакие политические перемены в России не смогут изменить народ, если он сам себя будет продолжать так вести. Он называет россиян варварами.

Единственное, что может внести коррективы - развал России.

"Россия думает только о своем комфорте, даже сейчас, когда убивает тысячи безвинных людей ежедневно", - говорит командир.

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Ранее Мамука Мамулашвили в чате на Главреде рассказал, когда может закончиться война. Он убежден, что это зависит от интенсивности поставок вооружения Украине, но от США не стоит ждать интенсивных поставок.

"Очень многое зависит от того, насколько проснется Европа, потому что налаживание совместного производства вооружений с европейскими странами существенно скажется на ходе войны. А что касается мотивации, то у украинцев ее достаточно, чтобы выиграть войну", - сказал Мамулашвили.

В то же время он добавил, что пока рано говорить о сроках окончания войны, ведь сейчас нет целостной картины по помощи Украине.

"Надеюсь, что все скоро закончится, и мы скоро победим в этой войне", - добавил он.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время трехсторонних переговоров, проходивших между Украиной, Россией и США в Абу-Даби, Киев якобы заявлял о необходимости гарантий безопасности для Одессы.

Ранее сообщалось, что едва ли не единственным результатом переговоров стал обмен военнопленными между сторонами. Однако основные спорные вопросы в мирном соглашении остаются нерешенными.

Недавно стало известно, что делегации достигли договоренности, согласно которой Российская Федерация и Украина осуществили взаимное освобождение по 157 военнопленных.

О персоне: Мамука Мамулашвили Мамука Мамулашвили (род. 28 апреля 1978, Тбилиси) – командир Грузинского национального легиона, участник российско-украинской войны с 2014 года, бывший советник министра обороны Грузии (2009-2012). Во время конфликта в Абхазии 1992-1993 гг. в 14 лет пошел на войну в батальон к отцу генералу грузинской армии Зурабу Мамулашвили. В 1993-м вместе с отцом попал в российский плен, где провел три месяца. После начала войны на Донбассе отправился в Украину с несколькими единомышленниками, с которыми создал боевое подразделение – Грузинский национальный легион. С первых дней конфликта добровольцы принимали участие в боевых операциях, выполняя разведывательные и диверсионные задания на территории "ЛНР" и "ДНР". С первых дней полномасштабного российского вторжения в 2022 году принимает активное участие в обороне Украины, пишет Википедия.

