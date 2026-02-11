"От любимого": Мозговая похвасталась оригинальным подарком от Аксельрода

Певец-военнослужащий порадовал свою супругу.

https://glavred.info/starnews/ot-lyubimogo-mozgovaya-pohvastalas-originalnym-podarkom-ot-akselroda-10739891.html Ссылка скопирована

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дэвид Аксельрод

Вы узнаете:

Дэвид Аксельрод сделал подарок Елене Мозговой

Что он ей подарил

Известная украинская продюсерка Елена Мозговая похвасталась в Facebook оригинальным подарком от своего возлюбленного, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода.

Несмотря на то, что супругам часто приходится расставаться из-за службы, они не упускают возможности для романтики. Аксельрод решил порадовать любимую необычным букетом желтой мимозы. Презент от певца очаровал Елену Мозговую, и она решила поделиться радостью с подписчиками.

видео дня

"Цветы от любимого всегда ароматнее", — написала продюсерка.

Букет от Дэвида Аксельрода / фото: facebook.com, Елена Мозговая

Дэвид выбрал для подарка жене цветы, которые символизируют женскую силу и независимость, ведь, несмотря на хрупкость, они стойко переносят морозы. Желтая мимоза сразу вызвала у подписчиков ассоциации с приходом весны и первыми теплыми днями.

"Это весна, это солнышко, это пробуждение, это о любви и неординарности, это просто о сильных чувствах, потому что эти маленькие солнечные бубочки – это жизнь в любви"

"Пусть такие яркие цветы согревают и радуют ваши сердца! Они так бомбезны, учитывая, что за окном минус 25"

"Весенние цветы это действительно о нежности и любви"

Елена Мозговая - личная жизнь / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод — история отношений

Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод — одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса. Вместе они воспитывают дочь Соломию. С февраля 2026 года Аксельрод служит в Нацгвардии Украины, совмещая службу с редкими днями отдыха с семьей. Несмотря на кризисы в прошлом (пара пережила двухлетнее расставание перед тем, как окончательно воссоединиться), сейчас супруги демонстрируют полную поддержку друг друга.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA ответила на критику своей конкурсной песни "Ridnym" и заявила, что не выбирала ее лично. LELEKA призналась, что пока ей не хватает опыта большой сцены, чтобы отстаивать свое творческое видение.

Также украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал про свои отношения с бывшей женой Людмилой. Оказалось, что она вернулась из США в Украину и поддерживает связь со звездой. Пара развелась в 2015 году, после чего ведущий начал отношения с Екатериной Осадчей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред