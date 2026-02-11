Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

В Осло допускают попытку Россию захватить часть территории страны.

https://glavred.info/world/kreml-mozhet-nachat-nazemnoe-vtorzhenie-strana-nato-gotovitsya-k-voyne-s-rf-10739774.html Ссылка скопирована

Норвегия готовится к возможному вторжению России / Коллаж: Главред, фото: Facebook Eirik Kristoffersen

Главные тезисы:

РФ может попытаться захватить часть территории Норвегии

Возможная цель — защита ядерных объектов РФ на Кольском полуострове

Норвегия готовится к традиционному нападению, диверсиям и гибридным угрозам

Норвегия не исключает риск российского вторжения и уже готовится к сценарию, при котором Москва попытается захватить часть норвежской территории.

Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил страны, генерал Эйрик Кристофферсен, хотя Россия сейчас не имеет целью полное покорение Норвегии, контроль над норвежскими территориями может стать для Москвы стратегически необходимым в случае конфликта с НАТО.

видео дня

Что может стать целью атаки РФ

В интервью The Guardian генерал заявил, что Россия может прибегнуть к наземному вторжению, чтобы обезопасить свой ядерный арсенал, расположенный на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.

Кристофферсен подчеркнул, что эти мощности, включая атомные подводные лодки и ракеты, являются единственным ресурсом РФ, который реально угрожает США.

"Мы не исключаем такой возможности, ведь Россия все еще способна прибегнуть к этому для защиты своего ядерного потенциала и возможностей второго удара. Это тот сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся", - заявил Кристофферсен.

По его словам, подготовка норвежской армии включает как отражение традиционного нападения, так и противодействие гибридным угрозам и диверсиям.

"Если ты готовишься к худшему сценарию, это не мешает тебе одновременно противодействовать диверсиям и гибридным угрозам", – сказал он.

Что касается норвежского архипелага Шпицберген, на котором расположено российское поселение и который, согласно договору 1920 года, имеет статус демилитаризованной зоны, Кристофферсен отметил, что Россия "придерживается соглашения", а Норвегия не планирует размещение там вооруженных сил.

Справка. Шпицберген (Свальбард) принадлежит Норвегии, но имеет особый статус согласно Шпицбергенскому договору 1920 года, который дает странам-участницам (включая Россию) право на хозяйственную деятельность и разработку ресурсов.

На Шпицбергене расположен Баренцбург - российское шахтерское поселение. Почти 100 лет "Государственный Трест "Арктикуголь" добывает там полезные ископаемые.

Что Кристофферсен сказал о войне РФ в Украине

Генерал предостерег Москву, что содержание оккупированных территорий неизбежно становится чрезмерно дорогим и изнурительным. Он подчеркнул: если население отвергает оккупацию, агрессор в итоге всегда терпит поражение.

"Захватить территорию часто очень легко, но удержать ее под своей властью очень, очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские государства сталкивались с этим", – подчеркнул Кристофферсен.

Отметим, в 2023 году глава вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил о том, что ни Украина, ни Россия не смогут выиграть в войне.

"Думаю, для этого конфликта нет военного решения. Сторонам потребовалось бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", — объяснил он.

Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Война РФ с НАТО - прогнозы

Как писал Главред, Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Каков сценарий новой войны в Европе: мнение эксперта

Все указывает на то, что примерно в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград". Об этом заявил в комментрии Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил он.

Жовтенко также считает, что на вероятную военную провокацию РФ вся Европа реагировать не будет.

"Скорее всего, действовать будут лидеры коалиции решительных, потому что некоторые страны, например Венгрия и Словакия, не готовы активно вмешиваться. Поэтому вся надежда - на Великобританию, Францию и Германию", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Эйрик Кристофферсен Эйрик Йохан Кристофферсен (родился 3 апреля 1969 г.) — норвежский генерал армии, глава Вооруженных сил Норвегии. Бывший начальник норвежской армии и норвежской территориальной обороны, а также начальник Специального командования Вооруженных сил (FSK), пишет Википедия. Кристофферсен — первый норвежский начальник обороны со времен Второй мировой войны, имеющий боевой опыт. В 2011 году он был награжден Военным крестом с мечом за службу в Афганистане. Написал книгу Jegerånden – Ålede i fred, krise og krig (2020) и вместе со своим братом, генерал-майором Фроде Кристофферсеном, написал книгу Beredt – Forsvarsevne og motstandskraft ("Оборонительная способность и устойчивость", 2025). Кристофферсен — один из самых награжденных норвежских солдат, все еще находящихся на действительной службе

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред