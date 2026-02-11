Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

Анна Ярославская
11 февраля 2026, 09:56
482
В Осло допускают попытку Россию захватить часть территории страны.
Эйрик Кристофферсен
Норвегия готовится к возможному вторжению России / Коллаж: Главред, фото: Facebook Eirik Kristoffersen

Главные тезисы:

  • РФ может попытаться захватить часть территории Норвегии
  • Возможная цель — защита ядерных объектов РФ на Кольском полуострове
  • Норвегия готовится к традиционному нападению, диверсиям и гибридным угрозам

Норвегия не исключает риск российского вторжения и уже готовится к сценарию, при котором Москва попытается захватить часть норвежской территории.

Как заявил главнокомандующий Вооруженных сил страны, генерал Эйрик Кристофферсен, хотя Россия сейчас не имеет целью полное покорение Норвегии, контроль над норвежскими территориями может стать для Москвы стратегически необходимым в случае конфликта с НАТО.

видео дня

Что может стать целью атаки РФ

В интервью The Guardian генерал заявил, что Россия может прибегнуть к наземному вторжению, чтобы обезопасить свой ядерный арсенал, расположенный на Кольском полуострове вблизи норвежской границы.

Кристофферсен подчеркнул, что эти мощности, включая атомные подводные лодки и ракеты, являются единственным ресурсом РФ, который реально угрожает США.

"Мы не исключаем такой возможности, ведь Россия все еще способна прибегнуть к этому для защиты своего ядерного потенциала и возможностей второго удара. Это тот сценарий на крайнем севере, к которому мы готовимся", - заявил Кристофферсен.

По его словам, подготовка норвежской армии включает как отражение традиционного нападения, так и противодействие гибридным угрозам и диверсиям.

"Если ты готовишься к худшему сценарию, это не мешает тебе одновременно противодействовать диверсиям и гибридным угрозам", – сказал он.

Что касается норвежского архипелага Шпицберген, на котором расположено российское поселение и который, согласно договору 1920 года, имеет статус демилитаризованной зоны, Кристофферсен отметил, что Россия "придерживается соглашения", а Норвегия не планирует размещение там вооруженных сил.

Справка. Шпицберген (Свальбард) принадлежит Норвегии, но имеет особый статус согласно Шпицбергенскому договору 1920 года, который дает странам-участницам (включая Россию) право на хозяйственную деятельность и разработку ресурсов.

На Шпицбергене расположен Баренцбург - российское шахтерское поселение. Почти 100 лет "Государственный Трест "Арктикуголь" добывает там полезные ископаемые.

Что Кристофферсен сказал о войне РФ в Украине

Генерал предостерег Москву, что содержание оккупированных территорий неизбежно становится чрезмерно дорогим и изнурительным. Он подчеркнул: если население отвергает оккупацию, агрессор в итоге всегда терпит поражение.

"Захватить территорию часто очень легко, но удержать ее под своей властью очень, очень трудно. И я думаю, что все экспансионистские государства сталкивались с этим", – подчеркнул Кристофферсен.

Отметим, в 2023 году глава вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил о том, что ни Украина, ни Россия не смогут выиграть в войне.

"Думаю, для этого конфликта нет военного решения. Сторонам потребовалось бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", — объяснил он.

Расходы НАТО на оборону
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Война РФ с НАТО - прогнозы

Как писал Главред, Россия передислоцирует свои войска на восточный фланг НАТО, если в Украине будет заключено мирное соглашение о завершении войны. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он призвал Европу проявить солидарность со странами восточного фланга НАТО и выделить больше средств на оборону в прифронтовых государствах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс может стать следующей целью России, поэтому странам-членам стоит уже сейчас готовиться к дальнейшему возможному обострению.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что НАТО следует обновить оценки относительно возможного обострения со стороны России. Он отметил, что Москва может быстрее восстановить свой военный потенциал и потенциально атаковать восточную страну-члена Альянса раньше, чем ожидалось.

Каков сценарий новой войны в Европе: мнение эксперта

Все указывает на то, что примерно в феврале-марте, возможно апреле, Россия может попытаться серьезно "пошатнуть восточный фланг НАТО, или пробить сухопутный коридор в Калининград". Об этом заявил в комментрии Главреду эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Если нападение на восточный фланг НАТО произойдет в масштабе, которого опасаются эксперты, Трамп провалит политику сдерживания Кремля, которую НАТО реализовывало с 1949 года. Тогда Европе не останется выбора: либо быстро реагировать на восточном фланге и в Украине, либо иметь перспективу континентальной войны в Европе", - отметил он.

Жовтенко также считает, что на вероятную военную провокацию РФ вся Европа реагировать не будет.

"Скорее всего, действовать будут лидеры коалиции решительных, потому что некоторые страны, например Венгрия и Словакия, не готовы активно вмешиваться. Поэтому вся надежда - на Великобританию, Францию и Германию", - добавил он.

Другие новости:

О персоне: Эйрик Кристофферсен

Эйрик Йохан Кристофферсен (родился 3 апреля 1969 г.) — норвежский генерал армии, глава Вооруженных сил Норвегии.

Бывший начальник норвежской армии и норвежской территориальной обороны, а также начальник Специального командования Вооруженных сил (FSK), пишет Википедия.

Кристофферсен — первый норвежский начальник обороны со времен Второй мировой войны, имеющий боевой опыт. В 2011 году он был награжден Военным крестом с мечом за службу в Афганистане.

Написал книгу Jegerånden – Ålede i fred, krise og krig (2020) и вместе со своим братом, генерал-майором Фроде Кристофферсеном, написал книгу Beredt – Forsvarsevne og motstandskraft ("Оборонительная способность и устойчивость", 2025).

Кристофферсен — один из самых награжденных норвежских солдат, все еще находящихся на действительной службе

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Норвегия российские агрессоры военная агрессия РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:58Украина
Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:25Интервью
Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:56Мир
Реклама

Популярное

Ещё
2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

2 украинских слова, которые невозможно перевести ни на один язык: что они означают

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

Предательница Ани Лорак стала неузнаваемой и показала новый имидж - детали

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

В Украине резко изменили возрастные рамки мобилизации - кого коснётся нововведение

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Разведка "слила" план РФ на мирные переговоры - что Кремль хочет получить от Украины

Последние новости

11:10

"Отсрочка до конца жизни": Сеть взорвал торт с необычным дизайном

11:10

Почему 12 февраля нельзя планировать свое будущее: какой церковный праздник

10:58

Россия не собирается останавливаться, она готовится воевать и дальше - Зеленский

10:39

"Лучше не подходить": известный актер раскрыл настоящий нрав Натальи Сумской

10:34

Бежали от войны и погибли: дроны РФ убили отца и троих детей, выжила лишь беременная матьФото

Кремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - ЖовтенкоКремль готовит новое наступление летом, Трампу нужно перемирие для выборов - Жовтенко
10:26

Рожденные в конкретные 4 месяца обладают природной проницательностью – кто они

10:25

Обрезать - мало: как избавиться от поросли раз и навсегдаВидео

10:25

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко

10:19

Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украинымнение

Реклама
09:56

Кремль может начать наземное вторжение: страна НАТО готовится к войне с РФ

09:48

Друг Мурата Налчаджиоглу расскрыл его секрет о связи с Ани Лорак - детали

09:07

В Украине создали лазерную пушку против российских дронов - The Atlantic

09:05

Гороскоп на завтра 12 февраля: Ракам - радостные новости, Девам - путешествие

08:56

Неузнаваемая Лилия Ребрик показалась в органзе и цветах

08:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 февраля (обновляется)

08:42

Им мало "нормально": пять знаков зодиака, которые требуют идеала во всём

08:39

В Берлине жестоко убили гражданку Украины: тело нашли возле детской площадки

08:19

Зеленский готов объявить о выборах и референдуме: FT назвал сроки

08:15

"Очень хотела": жених Квитковой совершил признание об их отношениях

08:13

Карта Deep State онлайн за 11 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
07:47

В Волгограде после атаки дронов горит стратегический НПЗ "Лукойла"Видео

07:01

Трагедия в Богодухове: дрон РФ разрушил дом, под завалами погибли трое детейФотоВидео

06:10

Мир изменился окончательно: как выжить Европемнение

06:00

Фантастический ужин за 30 минут - быстро и вкусноВидео

05:51

Круче котлет: рецепт полноценного ужина из куриного фарша за 25 минут

05:15

"Издеваются надо мной": Бритни Спирс сделала отчаянное заявление

04:41

Никаких пицц, суши или бургеров: чем кормили в ресторанах СССР и какими были ценыФото

04:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке ученицы с тетрадкой за 51 секунду

04:00

Путинистка Лариса Долина оказалась в хрущевку - что случилось

03:40

Одно действие — и орхидея зацветет на месяцы: проверенный метод

03:03

Как правильно извиниться перед котом - секретная формула ветеринаров из трех буквВидео

02:46

Как понять, что кот вас уважает и любит: 7 безошибочных признаков

02:01

Попытка обойти: враг активизировался сразу на трёх направлениях, что известно

01:30

Конец музыкальной эпохи: исполнители хита Hotel California уходят на покойВидео

00:28

Дочь Константина Меладзе и звезда "Голосу країни" показала, как выглядит сейчас

10 февраля, вторник
23:43

Раздались громкие взрывы и пропал свет: Запорожье подверглось массовой атаке дронов

23:35

Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

23:33

"Сбылась мечта": Катя Репяхова заговорила о новой беременности

23:24

Решающие выстрелы и дебют на трассе: расписание выступлений на Олимпиаде 11 февраля

22:32

Почему документы о гарантиях безопасности для Украины не подписаны - у Трампа ответили

Реклама
22:21

Максим Галкин вступил в публичную перепалку - причина

22:15

Свежие графики для Днепропетровщены: на сколько будут отключать свет 11 февраляФото

22:05

Ситуация со светом изменилась - новые графики для Черкасской области на 11 февраля

21:43

"На своем опыте убедился": известный ведущий внезапно уволился из Минобороны

21:41

Массовые отключения света в Запорожской области: появились графики на 11 февраля

21:31

РФ может захватить три важных города в ближайшие месяцы - NYT

21:14

Не в начале и не в конце: когда лучше всего солить картофель - идеальный момент

20:51

"Иран тоже пробовал": Дуров резко ответил России на попытки ограничить Telegram

20:15

"УЗ" запускает спецпоезда ко Дню влюбленных: график движения

19:53

Последствия атак дают о себе знать: как будут отключать свет в среду, 11 февраля

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять