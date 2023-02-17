Украина не сможет добиться военной победы над РФ: норвежский генерал дал тревожный прогноз

Эйрик Кристофферсен считает нереалистичными оценки, что Украина может достичь военной победы над РФ

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Глава вооруженных сил Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен заявил о том, что ни Украина, ни Россия не смогут выиграть в войне.

Кристоферсен считает нереалистичными оценки, что Украина может достичь военной победы над РФ, пишет издание VG.

"Думаю, для этого конфликта нет военного решения. Сторонам потребовалось бы очень долгое время для окончательной победы друг над другом, и со страшной ценой для своих народов", — объясняет он.

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В свою очередь подполковник Палле Идстебьо, возглавляющий отдел сухопутных сил в Норвежской военной академии, не считает, что надежды на военную победу Украины в войне нереалистичны.

"Украина может полагаться на всю экономику Запада, в то время как России придется обращаться с очень ограниченной поддержкой Северной Кореи и Ирана, а также с технологической поддержкой Китая", — отмечает он.

При этом Идстебьо не верит, что конфликт разрешится за столом переговоров. В нынешних обстоятельствах для украинской власти политически неприемлемо задумываться о переговорах с Россией и о каких-то территориальных уступках.

"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", — отметил он.

Сроки завершения войны зависят от того, насколько успешно Вооруженные силы Украины смогут развить наступательные действия на юге и востоке.

Напомним, об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

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