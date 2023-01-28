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Завершение войны в 2023 году: эксперт назвал главное условие поражения РФ

28 января 2023, 17:25
После решений партнеров по предоставлению тяжелого оружия оптимизма становится больше, говорит Александр Мусиенко.
ВСУ, война, украинские военные
Александр Мусиенко назвал условие поражения РФ в войне / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Сроки завершения войны зависят от того, насколько успешно Вооруженные силы Украины смогут развить наступательные действия на юге и востоке.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в интервью Главреду.

Эксперт пояснил, что вероятные сроки окончания боевых действий зависят от того, насколько быстро ВСУ сможет нанести врагу серьезный удар, при котором он будет вынужден отступать и покидать рубежи, а украинские защитники будут иметь возможность на таких рубежах закрепиться.

"Теоретически в этом году это возможно, а как будет на практике – увидим. Однако после решений партнеров по предоставлению нам тяжелого оружия оптимизма становится больше", - добавил Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко

Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Вооруженные силы Украины освободят Крым от российских оккупантов до конца грядущего лета, то есть до конца августа 2023 года.

По его словам, для освобождения полуострова не обязательно бросать танки на штурм Перекопа. Чтобы вытеснить российские войска из Крыма, достаточно регулярно обстреливать пути снабжения полуострова (а этих путей только два: Керченский мост и сухопутный коридор через Мелитополь).

Как отметил Ходжес, уже сегодня Украина способна попадать по этим целям, и Крым все больше напоминает ловушку для Вооруженных сил РФ.

По мнению Алексея Арестовича, Украина сможет максимально приблизиться к Крыму после освобождения Мелитополя. Он назвал Мелитополь ключом ко всей обороне юга. Этот город является крупнейшим промышленным и транспортным узлом.

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