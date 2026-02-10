Скандал в Голливуде: создателей фильма о Мелании Трамп обвинили в плагиате

Кратко:
- "Мелания" – документальный фильм режиссера Бретта Ратнера
- В день премьеры фильм собрал $2,9 млн
- Пол Томас Андерсон и Джонни Гринвуд требуют убрать музыку из "Мелании"
Гитарист легендарной группы Radiohead Джонни Гринвуд и голливудский режиссер Пол Томас Андерсон обвинили студию, выпустившую фильм о жене Дональда Трампа Мелании, в использовании музыки без разрешения. Совместное заявление опубликовало издание Variety.
Музыкант и режиссер, которые вместе работали над фильмом "Призрачная нить", заявили, что фрагменты композиций Гринвуда из этой картины использовалась в документальной киноленте "Мелания" незаконно.
"До нашего сведения дошло, что фрагмент музыки из "Призрачной нити" был использован в документальном фильме "Мелания". Хотя Джонни Гринвуд не владеет авторскими правами на партитуру, Universal не проконсультировалась с Джонни по поводу этого стороннего использования, что является нарушением его договора как композитора. В результате Джонни и Пол Томас Андерсон попросили удалить этот фрагмент из документального фильма", - говорится в сообщении.
Гринвуд и Андерсон сотрудничали на многих проектах режиссера. Звезда Radiohead писал музыку к хитам "Нефть" и "Лакричная пицца".
"Мелания" – документальный фильм режиссера Бретта Ратнера, посвященный первой леди США Мелании Трамп. Картина рассказывает о двадцати днях из жизни жены президента накануне второй инаугурации Трампа.
Фильм "Мелания" вышел в прокат 30 января. В день премьеры он собрал $2,9 млн, а за первый уик-энд только в США сборы составили $7,1 млн. Это сделало фильм самым успешным документальным кино, стартовавшим в прокате, за последнее десятилетие, пишет Forbes. Вторые выходные продемонстрировали снижение интереса зрителей - сборы составили $2,37 млн.
О персоне: Мелания Трамп
Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.
