Для чего на самом деле нужен маленький карман на джинсах: неожиданное объяснение

Современные бренды продолжают обновлять коллекции, но маленький карман на джинсах остается стабильным элементом, пережившим десятки модных волн.

Для чего нужен маленький карман на джинсах

Какое назначение он имел раньше и сейчас

Маленький карман на джинсах — деталь, которую мы видим каждый день, но редко задумываемся, зачем она нужна. На самом деле это не случайный декоративный элемент, а часть истории, которая берет свое начало еще в XIX веке, пишет Oboz.ua.

Для чего нужен маленький карман на джинсах

В 1873 году Леви Штраус вместе с портным Джейкобом Дэвисом запатентовали первые джинсы с заклепками. Они создавались как прочная рабочая одежда для шахтеров, фермеров и ковбоев. Именно тогда появился дополнительный карман спереди справа - небольшой, размером с спичечную коробку. Его назначение было очень практичным: в нем хранили карманные часы, которые мужчины носили на цепочке. Такой карман защищал часы от повреждений во время физической работы.

Со временем карманные часы уступили место наручным, а позже и смарт-часам, но маленький карман остался. Он стал своеобразным модным пережитком, который производители джинсов не убрали из дизайна, ведь он уже стал частью классики.

Однако функциональность этого элемента не исчезла. Люди начали использовать его для других мелких вещей:

монеты;

зажигалки Zippo;

билеты на поезд и билеты в кино или на концерты;

USB-флешки;

слуховые аппараты, кольца, сувениры.

