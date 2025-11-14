Секрет раскрыт: зачем в поездах стучат по колесам и кто это делает

Без этого человека, который стучит по колесам, поезд далеко не уедет.

В "Укрзализныце" объяснили, кто и зачем стучит по колесам поезда / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Многие хотя бы раз в жизни путешествовали поездом и точно слышали, как работники железной дороги во время остановок или перед отправкой поездов стучат по колесам. Главред решил выяснить, зачем железнодорожники проводят эту процедуру и как это влияет на безопасность поездки.

Оказывается, что есть даже специальная профессия, специалисты которой стучат по колесам поезда.

В Тик-ток появилось видео, где автор показал железнодорожника, который ходит с фонариком и стучит по колесам поезда. Автор ролика возмутился, мол, что это за профессия такая и за что этому человеку платят зарплату.

В комментариях тут же появился ответ. Автору написали, что у этого работника железной дороги есть очень важная задача - акустическая диагностика технического состояния колес и буксовых узлов. Именно он отвечает за безопасность эксплуатации вагонов.

Кто и зачем стучит по колесам поезда - объяснение "Укрзализныци"

Профессия человека, который стучит по колесам поезда, называется вагонщик или осмотрщик вагонов. Его главная задача - проверить перед отправкой поезда исправность вагонов.

Когда специалист стучит специальным металлическим молотком по колесам, он может обнаружить немало дефектов, как трещины или остатки металла, говорится в сообщении "Укрзализныци".

Известно, что чистый и звонкий звук указывает на исправное состояние колес, тогда как глухой или дребезжащий звук свидетельствует о проблемах.

"Работа осмотрщиков вагонов, несмотря на автоматизацию процессов на железной дороге и другие технологические инновации, неизменно важна для безопасности железнодорожных перевозок", - отметили в "Укрзализныце".

