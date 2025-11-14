Секрет раскрыт: зачем в поездах стучат по колесам и кто это делает

Вы узнаете:
- Зачем стучат по колесам поезда
- Как называется профессия этого человека
Многие хотя бы раз в жизни путешествовали поездом и точно слышали, как работники железной дороги во время остановок или перед отправкой поездов стучат по колесам. Главред решил выяснить, зачем железнодорожники проводят эту процедуру и как это влияет на безопасность поездки.
Оказывается, что есть даже специальная профессия, специалисты которой стучат по колесам поезда.
В Тик-ток появилось видео, где автор показал железнодорожника, который ходит с фонариком и стучит по колесам поезда. Автор ролика возмутился, мол, что это за профессия такая и за что этому человеку платят зарплату.
В комментариях тут же появился ответ. Автору написали, что у этого работника железной дороги есть очень важная задача - акустическая диагностика технического состояния колес и буксовых узлов. Именно он отвечает за безопасность эксплуатации вагонов.
@brekstaf Что он делает? Вопрос #топ#смолотком♬ оригинальный звук - Prepper
Кто и зачем стучит по колесам поезда - объяснение "Укрзализныци"
Профессия человека, который стучит по колесам поезда, называется вагонщик или осмотрщик вагонов. Его главная задача - проверить перед отправкой поезда исправность вагонов.
Когда специалист стучит специальным металлическим молотком по колесам, он может обнаружить немало дефектов, как трещины или остатки металла, говорится в сообщении "Укрзализныци".
Известно, что чистый и звонкий звук указывает на исправное состояние колес, тогда как глухой или дребезжащий звук свидетельствует о проблемах.
"Работа осмотрщиков вагонов, несмотря на автоматизацию процессов на железной дороге и другие технологические инновации, неизменно важна для безопасности железнодорожных перевозок", - отметили в "Укрзализныце".
Читайте также:
- Грязнее, чем сиденье унитаза: где в салоне авто настоящий рассадник бактерий
- Большинство водителей делают это неправильно: когда нажимать сцепление
- Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто
Об источнике: "Укрзализныця"
Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.
Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.
Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.
"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред