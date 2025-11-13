Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Авто

Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто

Руслан Иваненко
13 ноября 2025, 23:13
17
Эксперты рассказали, как правильно мыть авто, чтобы сохранить блеск, защитный слой и матовое покрытие.
Авто
Почему кухонное средство разрушает краску / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Почему мытье авто посудным средством вредит краске и пластику
  • Как сохранить блеск и защиту кузова без опасной химии

На первый взгляд, мыть авто средством для посуды кажется удобным решением: оно стоит на кухне, хорошо пенится и смывает жир.

Главред решил разобраться, почему популярный "лайфхак" с мытьем автомобиля кухонным моющим средством может за несколько месяцев испортить лакокрасочное покрытие и детали кузова.

видео дня

Эксперты в комментарии для "Твоя машина" рассказали, что этот "лайфхак" быстро испортит блестящую краску. Автомеханик с 20-летним стажем Сергей Нестеренко объясняет:

"Средство для посуды смывает не только грязь, но и защитный слой воска на кузове. Без него лак выгорает, трескается и теряет блеск".

Причина вреда

Кухонные моющие средства содержат вещества, растворяющие жиры, эффективные для посуды, но вредные для авто. Воск на кузове также содержит масла, например карнаубское, которые защищают краску от солнца и влаги. После нескольких "кухонных моек" авто теряет эту защиту.

Профессиональный детейлер из Киева Андрей Мельник добавляет: "Особенно страдают черные и темные цвета - они быстрее выгорают и становятся матовыми".

Последствия для других деталей авто

Проблема не только в краске. Кухонная химия сушит резину и пластик: уплотнители дверей, фары и молдинги трескаются, тускнеют и начинают пропускать воду. Прозрачные пленки и виниловые наклейки теряют эластичность и отклеиваются.

Средство для посуды может быть полезно лишь в исключительных случаях - например, если планируется полное обновление воска или керамики. Тогда старое покрытие нужно полностью снять, и "кухонная" мойка помогает в этой процедуре.

Безопасная альтернатива

Для регулярного мытья кузова эксперты советуют специальные автошампуни. Они мягко очищают поверхность, содержат увлажнители и смазочные компоненты, которые уменьшают трение губки о кузов и не снимают воск. Для матовых покрытий существуют отдельные шампуни, которые не разрушают эффект матовой поверхности.

Читайте также:

Об источнике: Твоя машина

Украинский автомобильный ресурс "Твоя машина" - ежедневное интернет-издание для автолюбителей в Украине. Оно публикует автомобильные новости, статьи с видео и фотографиями. Издание затрагивает самые разные темы на автомобильную тематику, говорится в описании сайта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто автомобили интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев под массированной атакой ракет и "шахедов": в городе раздаются громкие взрывы

Киев под массированной атакой ракет и "шахедов": в городе раздаются громкие взрывы

01:04Война
"Кинжалы", "Калибры" и "шахеды": враг массово атакует

"Кинжалы", "Калибры" и "шахеды": враг массово атакует

00:21Война
Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матча

Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матча

00:04Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Продает имущество: у российской певицы диагностировали психическое заболевание

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Китайский гороскоп на завтра 14 ноября: Лошадям - срывы, Свиньям - обида

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Россия готовится к открытию нового фронта: у Путина уже готовы документы

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках с церковью за 19 секунд

Последние новости

01:04

Киев под массированной атакой ракет и "шахедов": в городе раздаются громкие взрывы

00:23

Новые горизонты: Могилевская заговорила о своем участии в Евровидении

00:21

"Кинжалы", "Калибры" и "шахеды": враг массово атакует

00:10

Одна дешевая специя спасает от боли в горле и даже ангины: химик удивил советомВидео

00:04

Украина разгромно проигрывает Франции в отборе ЧМ-2026: подробности матчаВидео

Цены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцевЦены на продукты в декабре взлетят вверх: Марчук – о новом ударе по кошелькам украинцев
13 ноября, четверг
23:56

Пометка "7 кг" на стиральной машине: сколько белья на самом деле можно загружать

23:25

Елена Мозговая внезапно заговорила о драме: "Главное - не зависать"

23:13

Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто

22:53

Жена Реброва раскрыла, какой была ее тайная беременность

Реклама
22:53

Старая алюминиевая проводка представляет опасность: электрик рассказал, как уберечь технику

22:15

Угроза ракет всех типов и дронов: РФ готовит новый массированный удар, что известно

21:52

Время ограничено: Свириденко рассказала, когда и как оформить "зимнюю тысячу"

21:37

"Запугивание и манипуляции": Юлия Санина оказалась в опасности

21:28

Живут в аду: раскрыта правда о жизни королевской семьи

21:12

Платят деньгами: раскрыто сколько стоит стать святым и канонизироваться в 21 векеВидео

20:52

Большинство водителей делают это неправильно: когда нажимать сцепление

20:49

Бывшая Мурата Налчаджиоглу рассказала о его зависимости от наркотиков

20:49

Ключевое направление на грани перемен: Сырский раскрыл новую расстановку сил

20:27

Самая опасная зима для Украины впереди: Politico предупреждает о трех ключевых угрозах

19:44

Враг нашел "слабое звено": эксперт объяснил новую тактику ударов РФ по Украине

Реклама
19:43

Пожизненные сроки за коррупцию - у Зеленского сделали заявление на фоне скандала

19:37

Снегопады накроют половину страны: названа дата морозной холодины

19:24

В Украине пересчитали субсидии на отопительный сезон: как оформить выплаты

19:17

Известная украинская ведущая беременна первенцем

19:15

Будет ли эвакуация жителей Киева в случае полного блэкаута: что говорят в КГГА

19:10

Трагедия в небе Грузии: падение турецкого С-130 порождает много вопросовмнение

19:05

Российский военный истребитель разбился в Карелии - выжил ли экипаж

18:52

Графики отключений на 14 ноября: у кого не будет света 12 часов

18:39

Шик и роскошь: показали тизер второй части фильма "Дьявол носит Прада"Видео

18:27

"Там смерть Путина": Ступак назвал цели для ракетных ударов по РФВидео

18:27

Сырые дрова будут гореть, как сухие: простой способ, который всегда работает

18:20

Не постепенный процесс - ученые смогли раскрыть главный секрет засыпания

18:19

Не всем выключают свет: украинцам объяснили, как формируются графики

18:17

Франция - Украина: когда начало матча и где смотреть трансляцию отбора на ЧМ

17:51

Шикарный салат из простых ингредиентов - безумно вкусноВидео

17:41

Не стоит даже касаться: в Украине обитает опасный жукВидео

17:37

Грязнее, чем сиденье унитаза: где в салоне авто настоящий рассадник бактерий

17:25

Продвижение РФ на Запорожье: в Силах обороны сделали важное заявление

17:24

Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"

17:16

Кремль принял решение о судьбе украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Реклама
17:08

Особенный или нет: певица Алсу показала своего сына

17:01

Доллар стремительно летит вверх, евро хлынуло следом: курс валют на 14 ноября

16:43

Возможно ли расширение мобилизации в Украине - ответ Зеленского

16:38

Атака РФ по Харьковской области: в больнице умер 16-летний парень

16:33

Липких следов не останется: как за 5 секунд отклеить этикетку от банки

16:25

Один из украинских городов хотят захватить во второй раз: в ВСУ рассказали о планах россиян

16:24

Батареи станут горячее: гениальный фокус превратит радиаторы в "печку"Видео

16:19

В центре Киева нашли одно из древнейших изображений дьявола - как он выгляделВидео

16:16

Страна под атакой сверхмощной магнитной бури: когда закончится недельный шторм

16:08

Какой будет пенсия, если нет стажа: назван размер выплат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять