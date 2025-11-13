Может повредить лак и краску за несколько моек: каким средством нельзя мыть авто

Эксперты рассказали, как правильно мыть авто, чтобы сохранить блеск, защитный слой и матовое покрытие.

Почему кухонное средство разрушает краску / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Почему мытье авто посудным средством вредит краске и пластику

Как сохранить блеск и защиту кузова без опасной химии

На первый взгляд, мыть авто средством для посуды кажется удобным решением: оно стоит на кухне, хорошо пенится и смывает жир.

Главред решил разобраться, почему популярный "лайфхак" с мытьем автомобиля кухонным моющим средством может за несколько месяцев испортить лакокрасочное покрытие и детали кузова.

Эксперты в комментарии для "Твоя машина" рассказали, что этот "лайфхак" быстро испортит блестящую краску. Автомеханик с 20-летним стажем Сергей Нестеренко объясняет:

"Средство для посуды смывает не только грязь, но и защитный слой воска на кузове. Без него лак выгорает, трескается и теряет блеск".

Причина вреда

Кухонные моющие средства содержат вещества, растворяющие жиры, эффективные для посуды, но вредные для авто. Воск на кузове также содержит масла, например карнаубское, которые защищают краску от солнца и влаги. После нескольких "кухонных моек" авто теряет эту защиту.

Профессиональный детейлер из Киева Андрей Мельник добавляет: "Особенно страдают черные и темные цвета - они быстрее выгорают и становятся матовыми".

Последствия для других деталей авто

Проблема не только в краске. Кухонная химия сушит резину и пластик: уплотнители дверей, фары и молдинги трескаются, тускнеют и начинают пропускать воду. Прозрачные пленки и виниловые наклейки теряют эластичность и отклеиваются.

Средство для посуды может быть полезно лишь в исключительных случаях - например, если планируется полное обновление воска или керамики. Тогда старое покрытие нужно полностью снять, и "кухонная" мойка помогает в этой процедуре.

Безопасная альтернатива

Для регулярного мытья кузова эксперты советуют специальные автошампуни. Они мягко очищают поверхность, содержат увлажнители и смазочные компоненты, которые уменьшают трение губки о кузов и не снимают воск. Для матовых покрытий существуют отдельные шампуни, которые не разрушают эффект матовой поверхности.

