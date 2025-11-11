Водители делают это почти каждый день: какие привычки заставляют электрокар "стареть"

Вы узнаете:
- Как правильно заряжать электромобиль
- Почему батарея "умирает" из-за нулевого разряда
- Какие советы экспертов помогут сохранить ресурс аккумулятора
Батарея - это сердце любого электромобиля, и ее состояние напрямую влияет на срок службы авто.
Главред решил рассказать, какие ошибки приводят к преждевременной потере емкости и дорогостоящему ремонту.
Инженер-электрик Игорь Карась из столичного автосервиса в комментарии "Твоя Машина" отметил:
Большинство водителей губят батареи собственноручно, даже не подозревая об этом".
Зарядка до 100 %
Казалось бы, полный заряд - максимум удобства, но это вредно для химии батареи. Под высоким напряжением элементы теряют стабильность, и ресурс стремительно снижается. Большинство моделей позволяют выставить предел 80 %, и этого достаточно для ежедневных поездок.
Разряд "до нуля"
Катание с уровнем заряда ниже 20 % приводит к оседанию лития на аноде, что снижает емкость батареи. Механик-диагност Сергей Охрименко объясняет: "Достаточно нескольких глубоких разрядов - и аккумулятор уже не держит заряд, как новый".
Зарядка в жару или мороз
Экстремальные температуры замедляют зарядку и могут повредить ячейки. Специалисты советуют перед зарядкой прогреть или охладить авто, чтобы сохранить ресурс батареи.
Использование дешевых или поврежденных кабелей
Трещины, ржавчина или перегибы - прямой путь к короткому замыканию. Карась добавляет: "Бюджетный кабель может поджечь не только розетку, но и гараж".
Игнорирование обновлений ПО
Современные прошивки контролируют зарядку и температуру батареи, предупреждают ошибки и продлевают срок службы аккумулятора. Это не "фишки", а обязательное техобслуживание для любого электромобиля.
Эксперты советуют водителям следить за батареей и соблюдать простые правила зарядки, чтобы избежать финансовых потерь и сохранить эффективность электромобиля.
