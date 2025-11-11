Водители делают это почти каждый день: какие привычки заставляют электрокар "стареть"

Эксперты рассказали, как избежать ошибок при зарядке, чтобы батарея электромобиля служила дольше.

Как сохранить аккумулятор и продлить его срок службы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как правильно заряжать электромобиль

Почему батарея "умирает" из-за нулевого разряда

Какие советы экспертов помогут сохранить ресурс аккумулятора

Батарея - это сердце любого электромобиля, и ее состояние напрямую влияет на срок службы авто.

Главред решил рассказать, какие ошибки приводят к преждевременной потере емкости и дорогостоящему ремонту.

Инженер-электрик Игорь Карась из столичного автосервиса в комментарии "Твоя Машина" отметил:

Большинство водителей губят батареи собственноручно, даже не подозревая об этом".

Зарядка до 100 %

Казалось бы, полный заряд - максимум удобства, но это вредно для химии батареи. Под высоким напряжением элементы теряют стабильность, и ресурс стремительно снижается. Большинство моделей позволяют выставить предел 80 %, и этого достаточно для ежедневных поездок.

Разряд "до нуля"

Катание с уровнем заряда ниже 20 % приводит к оседанию лития на аноде, что снижает емкость батареи. Механик-диагност Сергей Охрименко объясняет: "Достаточно нескольких глубоких разрядов - и аккумулятор уже не держит заряд, как новый".

Зарядка в жару или мороз

Экстремальные температуры замедляют зарядку и могут повредить ячейки. Специалисты советуют перед зарядкой прогреть или охладить авто, чтобы сохранить ресурс батареи.

Использование дешевых или поврежденных кабелей

Трещины, ржавчина или перегибы - прямой путь к короткому замыканию. Карась добавляет: "Бюджетный кабель может поджечь не только розетку, но и гараж".

Игнорирование обновлений ПО

Современные прошивки контролируют зарядку и температуру батареи, предупреждают ошибки и продлевают срок службы аккумулятора. Это не "фишки", а обязательное техобслуживание для любого электромобиля.

Эксперты советуют водителям следить за батареей и соблюдать простые правила зарядки, чтобы избежать финансовых потерь и сохранить эффективность электромобиля.

