Станет только хуже: при какой поломке запрещено останавливать автомобиль

На панели в авто есть индикаторы, которые несут странную но важную информацию.

https://glavred.info/auto/stanet-tolko-huzhe-pri-kakoy-polomke-zapreshcheno-ostanavlivat-avtomobil-10714115.html Ссылка скопирована

Лампочка DPF в авто / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Вы узнаете:

Что означает лампочка DPF

Что делать, если она загорелась

На приборной панели в автомобиле есть множество индикаторов, которые обычно сигнализируют о серьезных или незначительных проблемах. Однако, есть одна лампочка, которая ведет себя по-другому - когда она загорается, категорически запрещено останавливаться.

Главред решил разобраться, когда не стоит останавливать авто.

видео дня

Какой индикатор сигнализирует об очистке сажевого фильтра

Interia рассказывает, что большинство водителей, увидев новый символ на панели, сразу тянутся к обочине. Но если это индикатор DPF, такая реакция только навредит.

Все потому, что он не предупреждает о поломке - он сообщает, что авто самостоятельно очищает сажевый фильтр.

Почему загорается лампочка DPF

Двигатели внутреннего сгорания выбрасывают твердые частицы во время работы. Система DPF (дизельное топливо) или GPF (бензиновое топливо) улавливает их с помощью специальной керамической вставки, на которой оседают мелкие частицы.

Проблемы с фильтрами DPF чаще всего возникают, когда автомобиль ездит преимущественно на короткие расстояния или в городских условиях. В этих ситуациях фильтр часто может засоряться.

Что делать, когда загорается значок DPF

Когда горит предупредительный индикатор DPF не стоит останавливать автомобиль. Это объясняется тем, что индикатор указывает на то, что сажевый фильтр начинает самоочищаться. Это стандартный процесс во всех современных дизельных двигателях.

Чтобы этот процесс происходил быстро, эффективно и результативно, необходимы соответствующие условия движения. Избегайте остановок в течение этого времени, но старайтесь двигаться с более высокой скоростью и более высокими оборотами двигателя.

Индикатор должен исчезнуть через несколько минут, что свидетельствует об успешном завершении процесса. Если сообщение на приборной панели остается включенным, процесс сгорания, возможно, не удался, и автомобиль может попытаться перезапуститься.

Однако, если индикатор не исчезает, существует риск того, что фильтр засорен, и двигатель может перейти в режим аварии. В этом случае единственным вариантом остается обращение к специалистам.

Читайте также:

Об источнике: Interia Motoryzacja Interia Motoryzacja - это польский веб-сайт, созданный для водителей, любителей автомобилей и мотоциклов. На сайте можно найти новости об авто, советы, тесты и отзывы о подержанных или из салона автомобилях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред