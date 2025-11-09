На дорогах появилась красная сплошная разделительная полоса - зачем она нужна

Вы узнаете:
- Где ввели новую красную разметку на дорогах
- Почему дорожники выбрали красный цвет
- Применяется ли красная разметка в Украине
На испанских дорогах появилась новая разметка. Пилотный проект стартовал в Малаге. На участках, где раньше случались серьезные ДТП, нанесли яркие красные полосы, пишет издание Spanish News Today.
Почему именно красный цвет
Этот цвет выбрали не случайно. По задумке дорожников, красный вызывает у водителя мгновенную ассоциацию с опасностью, заставляя сосредоточиться.
"Это не изменение правил, а скорее психологический прием. Человек реагирует на красный как на сигнал опасности еще до того, как осознает ситуацию", - пояснил испанский автоинженер Мануэль Рамирес.
После нанесения красной линии количество нарушений на испытуемом участке уже уменьшилось. Например, на A-355 зафиксировано значительное сокращение аварийности.
Есть ли в Украине красная разметка
В Украине подобная разметка пока не применяется - разрешены только белые и желтые линии. Однако украинские эксперты считают, что испанский опыт мог бы стать полезным для повышения безопасности на критических участках.
"На опасных участках или вблизи школ красная разметка могла бы уменьшить количество аварий даже без установки камер контроля", - отметил инженер по безопасности движения Сергей Котов.
Смотрите видео с красной разметкой на дороге в Испании:
@canalsurnoticias Esta es la línea roja que avisa a los conductores del peligro de uno de los puntos negros más dramáticos de las carreteras de Málaga, con diez muertes el año pasado. La A-355, entre la salida de la Autovía del Guadalhorce y Coín está siendo pintada por operarios de la Junta de Andalucía con esta banda de 30 centímetros y con bandas sonoras que recalca la prohibición de adelantar e invadir el carril contrario. #malaga#seguridadvial#carretera#linearoja♬ sonido original - CanalSur Noticias
Специалисты добавляют, что изменение цвета разметки не меняет правила дорожного движения. Обгон через сплошную линию, независимо от ее цвета, остается нарушением. В Испании за такое нарушение предусмотрен штраф до 400 евро (примерно 18 тысяч гривен), тогда как в Украине - от 340 до 425 гривен в зависимости от обстоятельств.
Об источнике: Spanish News Today
Spanish News Today - это онлайн-издание на английском языке, которое освещает новости, жизнь, туризм и события в Испании. Его контент охватывает политику, экономику, общество, недвижимость и туристическую сферу, с особым акцентом на англоязычную аудиторию в Испании и за ее пределами.
