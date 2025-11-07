Как подготовить авто к зиме - семь вещей, которые нужно обязательно проверить

Вы узнаете:
- Готов ли аккумулятор к зимним нагрузкам
- Какое моторное масло лучше всего защитит двигатель в мороз
- Как предотвратить замерзание двигателя в холодное время
Подготовка авто к зиме требует не формальных действий, а технически обоснованных решений. Разумная профилактика всегда эффективнее экстренного ремонта, особенно когда доступ к СТО затруднен погодными условиями.
Главред узнал, какие семь шагов нужно предпринять, чтобы подготовить авто к зиме.
Готов ли аккумулятор к зиме
Зимой аккумулятор подвергается экстремальной нагрузке. Эксперты Ampercar предупредили, что даже при нормальном напряжении в теплое время его поведение при -15°C может быть непредсказуемым.
Признаки, на которые стоит обратить внимание:
- возраст батареи более 3 лет,
- проседание света при запуске двигателя,
- слабая работа стартера.
Необходимо проверить плотность электролита, напряжение под нагрузкой, общее сопротивление, состояние клемм и надежность крепления. Вздутие корпуса, подтекание или резкое падение емкости сигнализируют о необходимости замены АКБ до наступления устойчивых морозов.
Какое масло спасет двигатель
Вязкость масла влияет на износ двигателя в первые минуты после запуска. Выбор зимнего масла, например 0W-30 или 5W-40, должен основываться на климатической зоне и регламенте производителя.
Замена масла без фильтра - распространенная ошибка, которая ухудшает циркуляцию. Во время проверки следует оценить герметичность, цвет и консистенцию слитой жидкости. При переходе с минералки на синтетику рекомендуется промывка системы.
Не подведет ли тормозная система под давлением
Тормозная система чувствительна к влаге. Старое DOT-смазка снижает точку кипения, возможно образование паровых пробок. Регулярная замена жидкости - обязательна.
Кроме того, важно проверять шланги, трубки, толщину колодок и состояние дисков. Суппорты и направляющие нуждаются в очистке и смазке, даже если характерного писка еще нет.
Что делать, чтобы двигатель не замерз
Антифриз, потерявший свойства, кристаллизуется при слабом морозе. Проверяйте плотность, цвет жидкости, герметичность соединений, состояние резиновых патрубков, радиатора и термостата. Замену охлаждающей жидкости рекомендуют проводить каждые 2-3 года или по инструкции производителя.
Хороша ли работа фар в туман и мороз
В зимний период важна проверка фар: герметичность, работоспособность ламп, отсутствие потускнения. Также осматриваются задние фонари, поворотники, стоп-сигналы и противотуманки.
Лампы лучше заменять парно. Регулировка угла фар и адаптация пучков света для скользкой дороги повышает безопасность движения.
Выживет ли система омывания стекол в мороз
Обычная вода или летняя жидкость замерзают при 0°C. Используйте антифриз с температурой замерзания не выше -25°C.
Также проверьте щетки стеклоочистителей, механизм возврата, устраните люфты и загрязнения трапеции.
Как избежать примерзания замков и уплотнителей
При низких температурах резиновые уплотнители и замки теряют эластичность. Использование силиконовых или PTFE-спреев предотвращает примерзание и сохраняет гибкость.
Также стоит обработать личинки замков проникающей смазкой - это особенно важно, если автомобиль оснащен нестандартным центральным замком. Игнорирование такой профилактики может привести к тому, что в мороз открыть авто не получится.
Вас также может заинтересовать:
- Достаточно одного литра: какой антифриз может легко "убить" двигатель авто
- Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина
- Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей
Об источнике: Ampercar
Ampercar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт. На сайте представлена полезная и интересная информация об электрокарах, гибридных авто, говорится в описании.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред