Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

Американские автомобили на украинских дорогах под прицелом полиции.

В Украине начали штрафовать владельцев автомобилей, ввезенных из США / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Почему патрульные останавливают авто из США

В чем разница между американскими и украинскими поворотниками

Какой штраф за красные поворотники в Украине

В украинских городах патрульные все чаще останавливают автомобили, пригнанные из Соединенных Штатов. Основная причина несоответствие техническим стандартам ДСТУ. Об этом пишет электромобильный портал AmperCar.

В США закон разрешает использовать красные поворотники, тогда как украинский стандарт ДСТУ предусматривает исключительно желтый цвет. По словам специалистов сервисных центров МВД, это отличие сразу бросается в глаза и стало причиной составления штрафов.

Заметив красные поворотники, патрульные останавливают авто и составляют протокол. Формально это нарушение технических требований, за которое предусмотрен штраф в размере 510 гривен согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хотя штраф не является высоким, он может повторяться, если нарушение не устранено. Владельцам приходится переделывать оптику автомобиля, что стоит уже несколько тысяч гривен.

Специалисты сервисных центров советуют владельцам американских авто не ждать штраф, а сразу устанавливать желтые поворотники. Это не только обеспечивает соответствие нормам ДСТУ, но и повышает безопасность на дороге, ведь красные сигналы могут озадачить других водителей.

