Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

Руслана Заклинская
6 ноября 2025, 03:34
Американские автомобили на украинских дорогах под прицелом полиции.
В Украине начали штрафовать владельцев автомобилей, ввезенных из США / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Почему патрульные останавливают авто из США
  • В чем разница между американскими и украинскими поворотниками
  • Какой штраф за красные поворотники в Украине

В украинских городах патрульные все чаще останавливают автомобили, пригнанные из Соединенных Штатов. Основная причина несоответствие техническим стандартам ДСТУ. Об этом пишет электромобильный портал AmperCar.

В США закон разрешает использовать красные поворотники, тогда как украинский стандарт ДСТУ предусматривает исключительно желтый цвет. По словам специалистов сервисных центров МВД, это отличие сразу бросается в глаза и стало причиной составления штрафов.

Заметив красные поворотники, патрульные останавливают авто и составляют протокол. Формально это нарушение технических требований, за которое предусмотрен штраф в размере 510 гривен согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Хотя штраф не является высоким, он может повторяться, если нарушение не устранено. Владельцам приходится переделывать оптику автомобиля, что стоит уже несколько тысяч гривен.

Специалисты сервисных центров советуют владельцам американских авто не ждать штраф, а сразу устанавливать желтые поворотники. Это не только обеспечивает соответствие нормам ДСТУ, но и повышает безопасность на дороге, ведь красные сигналы могут озадачить других водителей.

Как сообщал Главред, на дорогах с двумя и более полосами движения водители в Украине должны использовать левую полосу только для обгона или если правые заняты, а также для поворота налево или разворота. Нарушение этого правила может привести к штрафу до 4000 грн.

Также в Киевской области полиция напомнила, что парковаться на тротуаре можно, если для пешеходов остается не менее 2 метров. За нарушение правил, как в случае предусмотрено штраф по ч. 1 ст. 122 КУоАП.

Кроме этого, с наступлением холодов украинским водителям советуют не откладывать переобувание на зимние шины. Главным сигналом для замены является среднесуточная температура +7...+8°C.

AmperCar

AmperCar - это украинский электромобильный портал, который посвящен рынку электрических и традиционных автомобилей в Украине с фокусировкой на экологически чистый автотранспорт.

