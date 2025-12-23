"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

Валерий Леонтьев потерял близкого человека.

https://glavred.info/starnews/uznal-nochyu-molchun-leontev-ispytal-tyazheluyu-utratu-10726472.html Ссылка скопирована

Валерий Леонтьев про смерть Николая Денисова / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

Вы узнаете:

Валерий Леонтьев потерял близкого друга

Что он сказал по этому поводу

Недавно стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, поэта-песенника Николая Денисова, родом из Киева. Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины и был близким другом автора, высказался в росСМИ об этой тяжелой утрате.

Денисов стал автором многих хитов Леонтьева — "Шерри", "Рыжая девочка", "Ягодка моя" и других. Певец признался, что смерть близкого человека ошарашила его.

видео дня

Валерий Леонтьев - песни / фото: instagram.com, Валерий Леонтьев

После ухода из жизни поэта ему позвонили сразу, посреди ночи. Артист не сразу поверил в случившееся, надеясь, что это просто страшный сон.

"Я все узнал той же ночью из телефонного звонка. Я надеялся, что мне это приснилось. Но — нет", — сокрушается Валерий.

Николай Денисов / фото: Ольга Пономарева

Николай Денисов умер — что известно

Актер, поэт и драматург Николай Денисов скончался вечером 19 декабря в возрасте 80 лет. Артист родился в Киеве, но после нападения РФ на Украину никак не высказывался о бомбардировках родного города. Он был известен по ролям в российских сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь", "Ищейка", "Морозова-2" и ряде других проектов.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская певица Даша Астафьева долгое время окутана слухами о состоянии ее здоровья. Артистка недавно отпраздновала 40-летие и призналась, что в новом году хочет оставить позади проблемы со здоровьем.

Также российская певица Алла Пугачева выпустила новую песню "Давай просто жить". В песне Примадонна выразила свои эмоции по поводу эмиграции и намекнула, что уже не ожидает возвращения в РФ. Тем не менее она старается искать в жизни радости и призывает "просто жить".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Валерий Леонтьев Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред