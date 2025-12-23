"Узнал ночью": молчун Леонтьев испытал тяжелую утрату

Вы узнаете:
- Валерий Леонтьев потерял близкого друга
- Что он сказал по этому поводу
Недавно стало известно о смерти советского и российского актера театра и кино, поэта-песенника Николая Денисова, родом из Киева. Российский певец Валерий Леонтьев, который молчит о жестокой войне РФ против Украины и был близким другом автора, высказался в росСМИ об этой тяжелой утрате.
Денисов стал автором многих хитов Леонтьева — "Шерри", "Рыжая девочка", "Ягодка моя" и других. Певец признался, что смерть близкого человека ошарашила его.
После ухода из жизни поэта ему позвонили сразу, посреди ночи. Артист не сразу поверил в случившееся, надеясь, что это просто страшный сон.
"Я все узнал той же ночью из телефонного звонка. Я надеялся, что мне это приснилось. Но — нет", — сокрушается Валерий.
Николай Денисов умер — что известно
Актер, поэт и драматург Николай Денисов скончался вечером 19 декабря в возрасте 80 лет. Артист родился в Киеве, но после нападения РФ на Украину никак не высказывался о бомбардировках родного города. Он был известен по ролям в российских сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Глухарь", "Ищейка", "Морозова-2" и ряде других проектов.
О персоне: Валерий Леонтьев
Валерий Леонтьев — советский и российский певец, композитор и актр; народный артист РФ. Многократный обладатель музыкальных премий "Звуковая дорожка", "Овация" и "Золотой граммофон". После полномасштабного вторжения России в Украину, артист выехал со своей террористической родины.
