Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

Анна Косик
24 декабря 2025, 05:23
Священник объяснил, в каком случае не стоит ставить крест на поиске нового близкого человека.
влюбленная пара, филюк
Можно ли после смерти жены жениться на другой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Вы узнаете:

  • В каком случае мужчина может во второй раз жениться
  • Может ли женщина выйти замуж за другого мужчину, после потери первого

Пожалуй, каждый в жизни переживал потерю близкого человека. А если речь идет о партнере, то боль и печаль от того, что твой человек уже не рядом, особенно сложно проживать.

Но некоторые люди после потери любимого или любимой все же решаются впустить в свою жизнь нового человека. Главред узнал, является ли это грехом. Своим мнением по этому вопросу в Instagram поделился священник Алексей Филюк.

Можно ли после потери близкого человека искать ему замену

Священник Алексей отметил, что в такой ситуации, как потеря близкого человека, выбор искать ему замену или нет, должен быть индивидуальным.

Кто-то на всю жизнь остается без партнера после потери, потому что прикипел всем сердцем к одному человеку. Другие же могут найти новую любовь и это не грех, если человек стал вдовой или вдовцом.

"Согласно Библии, согласно христианскому учению вдовец/вдова не имеют препятствия жениться во второй раз. Поэтому можно выйти замуж, или жениться", - добавил Филюк.

Смотрите видео с объяснением священника:

О персоне: Алексей Филюк

Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает трех усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

