Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть беды

Ангелина Подвысоцкая
24 декабря 2025, 10:30
Известный мольфар рассказал, как не принести неприятности подарками в жизнь вас и ваших близких.
Что нельзя дарить на Новый год / Коллаж: Главред, фото: pexels

  • Что нельзя дарить на Новый год
  • Почему нельзя дарить алкоголь
  • Что будет, если подарить часы

Украинцы активно готовятся к Рождеству и Новому году. Уже идут подготовки к праздникам и поиск идей для подарков. Хочется сделать приятно своим родным и близким, порадовать их подарками, но все может обернуться в другую сторону.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев утверждает, есть подарки, которые могут быть опасными для вас и ваших близких. Мольфар назвал три подарка, которые нельзя дарить на Новый год.

Что нельзя дарить на Новый год

Максим Гордеев назвал три подарка, которые могут навредить.

Часы

Такой подарок может нести очень негативную энергетику.

"Часы имеют свойство останавливаться, так и ваши отношения могут стремительно закончиться", - говорит мольфар.

Пустые емкости

Под запретом вазы, чаши и посуда. Мольфар утверждает, что пустая посуда символизирует бедность и пустоту. Она даже может опустошать кошелек человека, которому вы дарите ее.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Алкоголь

Максим Гордеев утверждает, что на Новый год ни в коем случае нельзя дарить алкоголь.

"Вы можете ненароком привязать к человеку демона алкоголизма", - говорит мольфар.

Смотрите видео о том, что нельзя дарить на Новый год:

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок мольфар подарки на Новый год Максим Гордеев Новый год 2026
