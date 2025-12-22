Может ли булавка защитить от порчи: мольфар удивил простым ритуалом

Украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, куда именно нужно цеплять булавки, чтобы они действовали и приносили счастье.

Ритуалы с булавками от порчи / Коллаж: Главред, фото: pexels

Еще издавна бабушки старались не выходить в люди без булавки, считая это оберегом от порчи. Ее цепляли на одежду, на подушку младенца - куда угодно.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что именно нужно делать с булавкой, чтобы этот ритуал действительно работал и смог защитить вам от беды.

Ритуалы с булавкой

Есть несколько ритуалов, которые могут помочь уберечь человека от порчи и других невзгод. Мольфар рассказал, куда именно ее нужно цеплять.

Если вы хотите, чтобы вам не сглазили, то не нужно выходить из дома без булавки. Идеальным вариантом будет, если вы прикрепите ее к одежде.

Некоторые украинки кладут булавку под коврик у входной двери и делают это не просто так. Дело в том, что именно это место является энергетически грязным, поэтому может приносить ссоры и скандалы в сутки. Чтобы уберечь себя от этого, нужно класть булавку именно под ковриком.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Если вы хотите притянуть в свою жизнь удачу, то можно воткнуть булавку в цветочный горшок. А булавка в книге принесет мудрость в дом.

Женщины, которые беспокоятся о судьбе любимого мужчины, могут пристегнуть булавку к его одежде. Мольфар уверяет, что тогда он не будет засматриваться на других женщин.

