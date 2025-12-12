С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя дарить

Что узнаете:
- Какие подарки нельзя дарить
- Почему нельзя дарить домашние тапочки
- Почему зеркало может притянуть беду
Начинается период новогодних и рождественских праздников и все активно размышляют, что же подарить своим родным и близким. Одежда, украшения, сладости, деньги, книги, техника или игрушки - выбор невероятно велик. Но как не ошибиться, выбирая подарок?
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев предостерегает. Он назвал несколько подарков, которые ни в коем случае нельзя дарить и принимать. Эти подарки будут забирать внутреннюю энергию и даже могут принести беду и неприятности.
Что нельзя дарить
Есть четыре предмета, которые мольфар советует никогда и никому не дарить.
Домашние тапочки
Казалось бы, домашние тапочки - очень милый и полезный подарок. Даря их, человек будто заботится о родных и близких. К тому же это очень удобно, а ноги всегда будут в тепле. Однако мольфар советует не дарить такой подарок и молодым, и пожилым людям.
"Не стоит пускать негативные программы в жизнь других", - говорит мольфар.
Часы
Вы, наверное, раньше уже слышали суеверие о том, что часы ни в коем случае нельзя дарить другим. Раньше даже просили дать символическую сумму денег или монет, говоря, что это не подарок, а вы его покупаете.
Гордеев убежден, это действительно важно. Он отмечает, что подарок в виде часов может отсчитать ваше время жизни.
Кошелек и зеркало
Украинский мольфар считает, что кошелек и зеркало являются очень личными вещами. Они имеют мощную энергетику.
Недаром ранее говорили о том, что зеркало может быть даже порталом в потусторонний мир и оно запоминает всю энергию.
Смотрите видео о том, что нельзя дарить:
Кто такой Макс Гордеев?
Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"
