С подарком придут беды и неприятности: что никогда нельзя дарить

Украинский мольфар назвал предметы, которые нельзя дарить и принимать в подарок.

Что никогда нельзя дарить / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Начинается период новогодних и рождественских праздников и все активно размышляют, что же подарить своим родным и близким. Одежда, украшения, сладости, деньги, книги, техника или игрушки - выбор невероятно велик. Но как не ошибиться, выбирая подарок?

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев предостерегает. Он назвал несколько подарков, которые ни в коем случае нельзя дарить и принимать. Эти подарки будут забирать внутреннюю энергию и даже могут принести беду и неприятности.

Что нельзя дарить

Есть четыре предмета, которые мольфар советует никогда и никому не дарить.

Домашние тапочки

Казалось бы, домашние тапочки - очень милый и полезный подарок. Даря их, человек будто заботится о родных и близких. К тому же это очень удобно, а ноги всегда будут в тепле. Однако мольфар советует не дарить такой подарок и молодым, и пожилым людям.

"Не стоит пускать негативные программы в жизнь других", - говорит мольфар.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Часы

Вы, наверное, раньше уже слышали суеверие о том, что часы ни в коем случае нельзя дарить другим. Раньше даже просили дать символическую сумму денег или монет, говоря, что это не подарок, а вы его покупаете.

Гордеев убежден, это действительно важно. Он отмечает, что подарок в виде часов может отсчитать ваше время жизни.

Кошелек и зеркало

Украинский мольфар считает, что кошелек и зеркало являются очень личными вещами. Они имеют мощную энергетику.

Недаром ранее говорили о том, что зеркало может быть даже порталом в потусторонний мир и оно запоминает всю энергию.

