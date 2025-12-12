Смелый ход или пустая трата денег: стоит ли клеить обои на потолок

При выборе цвета или рисунка обоев для потолка следует учитывать несколько ключевых факторов.

Как подобрать обои на потолок: советы дизайнеров / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, marthastewart.com

Когда речь заходит о дизайне комнаты, мы часто сосредотачиваемся на четырех стенах. Возникает вопрос: хорошая ли идея — поклеить обои на потолок? Безусловно, да. Ведь это решение поможет сделать пространство вокруг нас по-настоящему привлекательным.

Потолок дома часто называют "пятой стеной". И если на нее наклеить обои, то в одно мгновение игривые узоры и замысловатые текстуры могут преобразить пространство, придав ему больше объема, пишет Martha Stewart.

Думаете, зачем клеить обои на потолок? Дизайнеры рассказали о плюсах.

Как говорят эксперты, оклейка потолка обоями имеет множество практических преимуществ, а именно - смягчает резкое освещение, помогает сбалансировать высоту стен и может сделать пространство более уютным или, наоборот, более просторным, в зависимости от рисунка.

Как выбрать подходящие обои

При выборе цвета или рисунка обоев для потолка следует учитывать несколько ключевых факторов.

Во-первых, создайте нужное настроение: мягкие тона и органические узоры придают помещению более уютную и комфортную атмосферу. В то же время смелые графические элементы превращают столовые или туалетные комнаты в эффектные пространства.

Во-вторых, учитывайте высоту потолков. Если они низкие, то вертикальные или едва заметные узоры могут визуально увеличить высоту комнаты. Темные или богато детализированные узоры придадут уюта комнатам с более высокими потолками.

В-третьих, учитывайте особенности интерьера. Позаимствуйте цвета или оттенки из чего-то, что уже есть в комнате — штор, ковра, изголовья кровати — чтобы все пространство выглядело гармоничным и продуманным.

Дизайнеры также советуют обратиться к архитектуре помещения за вдохновением. Если в вашей комнате есть лепнина, балки или интересные переходы, выберите обои, которые будут гармонировать с линиями, а не конфликтовать с ними.

Как наклеить обои на потолок

Сначала протестируйте поверхность. Потолки могут усиливать эффект рисунка, поэтому дизайнеры рекомендуют сначала приклеить обои при помощи скотча.

Потом посмотрите на них в течение дня, а также утром и вечером. Рисунки на потолке воспринимаются иначе, чем на стене. То, что кажется простым на первый взгляд, может выглядеть как полноценная художественная инсталляция, когда находится над головой.

Учитывайте и освещение: узор или цвет могут выглядеть совершенно по-разному при естественном освещении и при слабом свете. Темные потолки могут создавать эффектную и роскошную атмосферу, но для этого необходимо хорошее освещение. В то же время светлые, отражающие свет обои осветляют темное пространство.

Будьте осторожны с трещинами: для потолков неправильной формы лучше всего подходят фактурные обои без отражающей поверхности. Отражающие обои выявляют все недостатки, скрытые за ними, тогда как более плотные обои все скроют.

Хотя мебель и стены можно легко оклеить самостоятельно, дизайнеры сходятся во мнении, что оклейку потолка обоями лучше доверить профессионалам. Дело в том, что вам придется работать на высокой лестнице, при этом пытаясь выровнять рисунок и устранить пузырьки воздуха.

В то же время хороший мастер сможет идеально подобрать рисунок, справиться с неудобными углами и гарантировать, что обои будут держаться долгое время.

Как выбрать обои для потолка, учитывая дизайн комнаты

Если потолок яркий и выразительный, мебель должна быть элегантной и неброской.

Если обои на потолке имеют металлический блеск и отражающую способность, выберите в мебели и декоре элементы, которые также обладают отражающими свойствами и помогают рассеивать свет по комнате.

Если вы выбираете фактурные обои для потолка, подберите мебель и декор, которые передают ощущение, которое создают эти обои.

Крупный геометрический узор на потолке может хорошо сочетаться с более мелким принтом на некоторых диванных подушках.

Выбирайте освещение, которое прекрасно сочетается с рисунком. Удачный светильник на фоне оклеенного обоями потолка будет как украшение на идеальном платье - правильно подобранный элемент сделает весь образ великолепным.

