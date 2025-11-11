Кухня превратится в темную пещеру: в какие цвета не стоит красить стены

Дизайнеры интерьеров объяснили, почему темно-синий и фиолетовый— худшие цвета для кухни.

https://glavred.info/dim/kuhnya-prevratitsya-v-temnuyu-peshcheru-v-kakie-cveta-ne-stoit-krasit-steny-10714292.html Ссылка скопирована

Названы ошибки при выборе цвета кухни: какие оттенки крадут пространство / Коллаж: Главред, фото: pexels

Вы узнаете:

В какие цвета не стоит красить стены на кухне

Какой цвет сужает пространство

Если вы решили сделать ремонт на кухне, то стоит обращать внимание не только на шкафы, столешницы и бытовую технику. Цвет краски для стен не менее важен.

Неправильный оттенок может сделать комнату меньше и теснее. Тёмные тона, например, поглощают свет, а некоторые насыщенные оттенки могут давать ощущение уныния. Избежать этих ловушек можно, выбрав такой цвет для кухни, который мгновенно сделает комнату просторнее и уютнее.

видео дня

Если вы хотите создавать вау-эффект, то стоит знать идеальные сочетания цветов. Дизайнер Дэвид Нетто поделился универсальным приёмом, который подойдет для любого интерьера. Детальнее читайте в материале: Как создавать вау-эффект: дизайнер назвал идеальные сочетания цветов в интерьере.

Какие цвета визуально уменьшают пространство и поглощают свет

Темный угольно-серый цвет. На кухне самые темные оттенки серого могут сыграть против вас.

Этот цвет очень элегантный, но поглощает свет и может создавать тяжелый, запертый эффект, рассказал изданию Martha Stewart дизайнер интерьеров и эксперт по благоустройству дома Дуглас Коннер.

"Антрацитовый серый часто выглядит на кухне скучно и тяжеловесно, особенно если вы хотите, чтобы пространство было светлым", - добавил дизайнер интерьеров Робби Мейнард.

Альтернатива: для кухни лучше выбирать более светлые, тёплые нейтральные оттенки, например, серо-бежевый.

Темно-синий цвет. Этот оттенок является классикой, но темно-синие кухни часто кажутся "тяжелыми". Стены как будто надвигаются друг на друга, особенно при недостатке естественного света. Кроме того, темно-синие стены часто отвлекают внимание от шкафов и столешниц, которые хочется подчеркнуть.

Альтернатива: нежно-голубой цвет будет рассеивать свет по комнате, а не поглощать его полностью.

Темно-красный, бордовый. Такие цвета могут показаться смелым и стильным выбором, но на кухне они могут быстро подавлять. Кроме того, кухня будет выглядеть темнее и замкнутее.

Поскольку такие оттенки поглощают свет, то в результате кухня кажется скорее тесной, чем уютной.

Альтернатива: более светлые красные оттенки.

Шоколадно-коричневый. Этот цвет часто выбирают из-за его теплоты и уюта, но в маленькой кухне этот комфорт может быстро перерасти в клаустрофобию.

"Темный, насыщенный коричневый цвет очень гостеприимен, но может быть удушающим, если его не сочетать с яркими акцентами или обилием света", — говорит Коннер.

Кроме того, шоколадно-коричневый цвет может выглядеть грязно и тесно на маленькой кухне.

Альтернатива: более светлые, землистые оттенки, такие как шалфейно-зелёный, терракотовый или цвет яиц малиновки. Эти мягкие тона создают ощущение тепла, но при этом они дают ощущение воздушности и простора.

Лесной зеленый. Зелёный цвет может казаться оттенком на все времена, но на компактной кухне некоторые оттенки могут сыграть против вас.

"Лесной или охотничий зелёный могут загромождать пространство, делая его менее открытым", — говорит Коннер.

Хотя эти оттенки добавляют глубины, их тяжёлая масса поглощает свет, создавая ощущение замкнутости, а не свежести.

Баклажан. Фиолетовый цвет - царственный и атмосферный. Сейчас он в тренде, но с ним сложно работать на кухне.

Глубокие сливовые или баклажановые оттенки минимизируют отражение света и могут вызывать эффект клаустрофобии. Если использовать его на всех стенах или шкафах, он может создать ощущение замкнутого пространства.

Фиолетовый цвет лучше использовать для создания акцентов, а не для полноценного фона.

Чёрный. Этот цвет несомненно, элегантен и современен, но он поглощает почти весь доступный свет. Чёрные стены или шкафы, если их слишком много, сильно портят ощущение пространства.

Если черный цвет не уравновешен достаточным количеством естественного освещения и более светлой отделкой, он может сделать маленькую кухню еще более замкнутой.

Как писал Главред, кухонный гарнитур задает тон любой кухне, и именно шкафы, в отличие от столешниц и фартуков, чаще всего выдают возраст помещения. Какая же кухня считается устаревшей?

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред