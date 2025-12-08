По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

Если магазинные намазки уже надоели и хочется чего-то домашнего, можно без лишних усилий за считанные минуты приготовить невероятно вкусный паштет из грибов.
Главред узнал, что для этого нужно. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.
Грибной паштет - рецепт
Ингредиенты:
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Шампиньоны 500 г
- Чеснок 1 зубчик
- Соль 1/2 ч. л.
- Перец 1/2 ч. л.
- Плавленый сырок 1 шт.
- Сливочное масло 50 г
Лук измельчаем и поджариваем на растительном или сливочном масле. Далее натираем морковь и жарим вместе с луком примерно 5 минут. За это время можно нарезать шампиньоны.
Выкладываем их в сковородку к овощам и как только они пустят сок, туда же добавляем мелко нарезанный чеснок. Жарить овощи с грибами надо до полного испарения влаги. Далее добавляем в массу специи, кусок масла и плавленый сырок.
Перебиваем готовые грибы с овощами блендером, выкладываем в форму и охлаждаем.
Приятного аппетита!
