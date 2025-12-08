По вкусу просто бомба: простой рецепт шикарного грибного паштета

Рецепт идеального грибного паштета из шампиньонов.

Шикарный грибной паштет / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Если магазинные намазки уже надоели и хочется чего-то домашнего, можно без лишних усилий за считанные минуты приготовить невероятно вкусный паштет из грибов.

Главред узнал, что для этого нужно. Об этом в TikTok anny.cooking рассказала украинский блогер Анна.

Грибной паштет - рецепт

Ингредиенты:

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Шампиньоны 500 г

Чеснок 1 зубчик

Соль 1/2 ч. л.

Перец 1/2 ч. л.

Плавленый сырок 1 шт.

Сливочное масло 50 г

Лук измельчаем и поджариваем на растительном или сливочном масле. Далее натираем морковь и жарим вместе с луком примерно 5 минут. За это время можно нарезать шампиньоны.

Выкладываем их в сковородку к овощам и как только они пустят сок, туда же добавляем мелко нарезанный чеснок. Жарить овощи с грибами надо до полного испарения влаги. Далее добавляем в массу специи, кусок масла и плавленый сырок.

Перебиваем готовые грибы с овощами блендером, выкладываем в форму и охлаждаем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить грибной паштет:

