"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спали

Многоэтажка получила масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал.

Дроны РФ атаковали Ахтырку / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Ночью РФ ударила дронами по жилому дому в Ахтырке

Пожар охватил квартиры с 2 по 5 этажи девятиэтажки

Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи.

Как сообщили в ГосЧС, одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, были деблокированы из поврежденных помещений.

"Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций. Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил в Telegram, что россияне атаковали Ахтырскую общину тремя ударными БпЛА. Сначала было известно о пяти пострадавших. Впоследствии их число выросло до семи.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали с поврежденных этажей", - добавили в ОВА.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 7 декабря РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Под удар вражеских "Кинжалов" попал Кременчуг. В городе были атакованы объекты инфраструктуры.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей, в том числе: 241 беспилотник с пяти направлений, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области.

7 декабря стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Оккупанты готовят новую массированную атаку - что известно

Российские оккупационные войска готовят новую массированную атаку на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины. По данным мониторинговых групп, противник планирует применить широкий спектр вооружения - от ударных беспилотников до ракет.

Как отмечают аналитики, в готовности к применению находятся около 340 БПЛА различных моделей и высокоточные ракетные системы. Среди возможных средств поражения - 9 крылатых ракет "Искандер-К", 12 баллистических "Искандер-М", 5 ракет типа "Кинжал" и 8 "Калибров".

