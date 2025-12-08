Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спали

Анна Ярославская
8 декабря 2025, 07:44
140
Многоэтажка получила масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал.
Дроны РФ атаковали Ахтырку
Дроны РФ атаковали Ахтырку / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС

Кратко:

  • Ночью РФ ударила дронами по жилому дому в Ахтырке
  • Пожар охватил квартиры с 2 по 5 этажи девятиэтажки
  • Оккупанты целенаправленно били по гражданской инфраструктуре

В ночь на 8 декабря российские войска нанесли удары дронами по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. Возник пожар в квартирах со второго по пятый этажи.

Как сообщили в ГосЧС, одновременно с тушением огня спасатели эвакуировали 35 жителей. Еще 7 человек, в том числе 1 ребенок, были деблокированы из поврежденных помещений.

видео дня

"Из-за угрозы повторных вражеских атак работы приходилось временно приостанавливать. Все очаги горения ликвидированы. Продолжается разбор поврежденных конструкций. Информация о количестве травмированных уточняется. Людям оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил в Telegram, что россияне атаковали Ахтырскую общину тремя ударными БпЛА. Сначала было известно о пяти пострадавших. Впоследствии их число выросло до семи.

"Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре. Цинично и подло. В очередной раз - в то время, когда люди спали в своих домах", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Информация о состоянии людей и повреждениях уточняется. Продолжаются аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки.

"Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть - деблокировали с поврежденных этажей", - добавили в ОВА.

  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская
  • Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025
    Атака на Ахтырку в ночь на 8 декабря 2025 Фото: ГосЧС, Сумская

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, 7 декабря РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Под удар вражеских "Кинжалов" попал Кременчуг. В городе были атакованы объекты инфраструктуры.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами. Враг выпустил 246 целей, в том числе: 241 беспилотник с пяти направлений, три аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области РФ и две баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из Курской области.

7 декабря стало известно о попадании российской ракеты в плотину Печенежского водохранилища в Харьковской области. Эта дамба является критически важной для обеспечения водоснабжения десятков населенных пунктов региона, и несмотря на ее вероятное уничтожение, критического влияния на логистику и оборону региона не ожидается.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Оккупанты готовят новую массированную атаку - что известно

Российские оккупационные войска готовят новую массированную атаку на критическую и энергетическую инфраструктуру Украины. По данным мониторинговых групп, противник планирует применить широкий спектр вооружения - от ударных беспилотников до ракет.

Как отмечают аналитики, в готовности к применению находятся около 340 БПЛА различных моделей и высокоточные ракетные системы. Среди возможных средств поражения - 9 крылатых ракет "Искандер-К", 12 баллистических "Искандер-М", 5 ракет типа "Кинжал" и 8 "Калибров".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сумщина Сумская область новости Украины новости Украины и мира война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"

09:00Эксклюзивы
"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопровод

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопровод

08:53Война
Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индию

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индию

08:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Засияла по-новому: свободная Елена Тополя поделилась переменами

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Гороскоп Таро на неделю с 8 по 14 декабря: Козерогам - идея, Скорпионам - секрет

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

Последние новости

09:30

Отключение света в Украине — графики на 8 декабря (обновляется)

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 8 декабря (обновляется)

09:00

Отдал свою жизнь, спасая военных: россияне убили старшего лейтенанта "Француза"Эксклюзив

08:53

"Шахед" упал возле жилого дома в Чернигове: загорелся газопроводФото

08:41

Враг атаковал Днепропетровскую область: есть погибший и раненые, среди них - детиФото

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
08:33

Карта Deep State онлайн за 8 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Астрологи назвали знаки зодиака, которых чаще всего недооценивают

08:10

Запад рискует проиграть Путину конкуренцию за Индиюмнение

07:44

"Цинично и подло": Россия ударила по жилому дому в Ахтырке, пока люди спалиФото

Реклама
07:33

"На самом деле она хищник": Тарас Тополя жестко прошелся по творчеству Тины Кароль

06:59

Трамп заявил, что Кремль согласился на мирный план, но Зеленский его не читалВидео

06:49

"Навсегда и не убежать": жена Adam обратилась к покойному музыканту

06:10

Переговоры и неприятные итоги неделимнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки на пляже за 10 секунд

04:45

"Поймают" волну успеха: кому из знаков зодиака повезет 8 декабря

03:41

Могут вызвать головную боль и усталость: какие свечи категорически нельзя покупать домой

02:28

Более 240 лет носил русские названия: какое имя сейчас имеет один из крупнейших городов Украины

01:30

Шер готовится "завязать узелок" с младшим на 40 лет бойфрендом - СМИ

01:29

Враг цинично ударил БПЛА по Ахтырке: попадание в многоэтажку, есть пострадавшие

00:59

Кто действительно влияет на решение Трампа по Украине - Politico раскрыло детали

Реклама
00:38

Смиловалась: Меган Маркл впервые за 7 лет поговорила с отцом

00:09

Тихие "убийцы" вазонов: какие невинные привычки могут навредить растениям зимойВидео

07 декабря, воскресенье
23:55

"Они постоянно прячутся": военный рассказал АР, почему корабли РФ боятся выйти из портов

22:51

Мама в 47: украинская ведущая раскрыла сложности материнства

22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

22:18

На фоне тупика в переговорах РФ быстро захватывает новые территории - The Telegraph

22:09

В Украине перепишут цены на доллар: сколько будет стоить валюта перед Новым годом

21:58

Где и когда будут прощаться с Михаилом Adam Клименко - детали

21:45

Высокий уровень угрозы массового удара: стало известно, какие города под угрозой

21:14

"Именно этого боится Путин": полковник США о главной гарантии безопасности Украины

21:03

"Он непредсказуем": сын Трампа допустил, что президент США может "покинуть Украину"

20:58

Четыре продукта и праздничное блюдо на столе: рецепт бюджетного салата на Новый год

20:14

В Украину доставили Вифлеемский огонь мира: что это за традицияФото

19:50

Как легко убрать известковый налет из крана: эксперты поделились проверенным методом

19:48

Зимняя ставка оккупантов: в ВСУ объяснили стратегические намерения РФ на Донбассе

19:28

Украинцев могут штрафовать за живые елки на новогодние праздники - в чем причина

19:12

"Выстрадано душой": Степан Гига впервые после операции вышел на связьВидео

19:10

О какой опасности лидеры ЕС предупредили Зеленскогомнение

18:44

ФИФА представила расписание ЧМ-2026: сборная Украины узнала даты первых матчей

18:35

РФ готовит масштабную наступательную операцию: какой город в опасности

Реклама
18:30

Удар РФ по Печенежской дамбе: в ВСУ раскрыли, как подрыв повлияет на фронт

18:12

Эти четыре знака зодиака станут суперзвездами в 2026 году - кто они

17:57

До 16 часов в темноте: появились новые графики отключения света на 8 декабря

17:49

Похоронил брата и возвращался домой: мужчина едва не погиб от прицельной атакиВидео

17:26

Умер режиссер первого украинского фильма, номинированного на "Оскар"Видео

17:18

Атакуют неприкосновенные объекты: РФ изменила тактику ударов по Украине

17:11

Тяжелая болезнь, кома и смерть: украинские звезды прощаются с 38-летним Adam

17:10

Китайский гороскоп на сегодня 8 декабря: Лошадям - неприятности, Петухам - разочарования

16:14

Почему 8 декабря нельзя ни с кем спорить: какой церковный праздник

16:13

Украинцам начали выплачивать 6 500 гривен помощи: куда их можно потратить

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни Лорак
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять