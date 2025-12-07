Оккупанты пытаются окружить важный город: в ДШВ рассказали, что происходит на фронте

Армия РФ действует небольшими группами и двигается малозаметными тропами.

/ Колаж: Главред, фото: Генштаб, полиция

Главное:

Оккупанты пытаются прорваться к Мирнограду

Армия РФ действует небольшими группами и движется по малозаметным тропам

Украинские военные уничтожают их еще на подходах, окружения города пока нет

Российские войска всячески пытаются зайти в Мирноград Донецкой области, однако окружения города пока нет.

Оккупанты действуют небольшими группами и движутся малозаметными тропами, но украинские военные уничтожают их еще на подходах. Об этом сообщил Роман Писаренко, начальник отделения коммуникаций 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

"Враг очень хочет попасть в сам город и сделать окружение, но у них ничего не получается", - подчеркнул он.

Отмечается, что в боях вокруг города ключевую роль играет артиллерия и операторы беспилотников. Если противник доходит до переднего края, в бой вступают десантники, которые не позволяют врагу прорваться внутрь.

Писаренко также отметил, что Мирноград сильно пострадал от авиаударов, в частности из-за сброса управляемых авиабомб (КАБов).

Существует ли угроза нового наступления РФ - мнение эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, ситуация в Покровске сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Очень сложной, но контролируемой является ситуация и вокруг Мирнограда. Однако Силы обороны активно уничтожают врага и не позволяют ему накапливать силы. Об этом заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук.

Напомним, армия страны-агрессора России оккупировала три населенных пункта в Донецкой и Запорожской областях. Также враг продвинулся в Покровске и вблизи Гуляйполя. Об этом сообщили аналитики Deepstate.

Кроме того, на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск Харьковской области.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

