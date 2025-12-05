Укр
Когда украинские войска могут выйти из Мирнограда: Селезнев назвал условие

Виталий Кирсанов
5 декабря 2025, 18:23
44
Часть Покровска до сих пор находится под контролем ВСУ, но этот контроль дается чрезвычайно сложным усилиям и ресурсам.
Вывод войск из Мирнограда - это вопрос времени
Вывод войск из Мирнограда - это вопрос времени / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • В районе Покровска происходят чрезвычайно сложные бои
  • Оккупанты сосредоточили в районе Покровска и Мирнограда 140 тыс военных

Продолжение удержания позиций в Покровске зависит от того, насколько долго Силы обороны Украины будут держать рубежи в Мирнограде. Об этом военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев сообщил в эфире "Общественного".

Эксперт отметил, что в районе Покровска происходят чрезвычайно сложные бои.

видео дня

"Наши подразделения находятся в чрезвычайно неудобных условиях. Это неудобство связано не только с тем, что враг продолжает инфильтрировать свои силы и средства как на территории самого Покровска, так и в южный пригород Мирнограда. Ключевая проблема заключается в том, что враг держит под устойчивым огневым контролем ключевые логистические магистрали как между Покровском и Мирноградом, так и между Покровском и Павлоградом", - отметил Селезнев.

В связи с этой проблемой, Силы обороны Украины не могут активно применять автомобильную технику для поставки необходимых нашим защитникам средств. Необходимые ресурсы для наших защитников перебрасываются с помощью тяжелых дронов, но объемы таких перевозок незначительны. Всем необходимым украинских защитников обеспечить технически невозможно.

"Что будет дальше? Конечно, командиры на местах будут лично решать что делать. Проводить ли маневренную оборону, или отходить на другие рубежи и позиции, проводя арьергардные бои. В любом случае, о таких действиях узнаем, скорее всего, постфактум, потому что во время таких чрезвычайно сложных видов маневрирования информационная тишина должна присутствовать", - подчеркнул Селезнев.

В то же время, он назвал бредом заявление от российских топ-чиновников, в том числе от российского диктатора Владимира Путина, о якобы полном контроле над Покровском со стороны захватчиков.

"Этот бред не соответствует реалиям на земле", - отметил Селезнев.

Он отметил, что часть Покровска до сих пор находится под контролем ВСУ, но этот контроль дается чрезвычайно сложным усилиям и ресурсам.

"Мы до сих пор держим по меньшей мере северо-восточный пригород самого Покровска - это факт. Сколько по времени мы будем удерживать - надеюсь, что будем держать до того момента, пока не произойдет перемещение определенных сил и средств, в частности - из района Мирнограда", - подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что потерять контроль над этой частью Покровска недопустимо хотя бы ради того, чтобы в безопасных условиях, с минимальными рисками, вывести украинские подразделения, которые до сих пор защищают Мирноград и его окрестности.

При этом, по словам эксперта, оккупанты сосредоточили в районе Покровска и Мирнограда 140 тысяч военных. Уже как минимум год захватчики мечтают о захвате этих двух городов, но до сих пор не получили полного контроля.

Селезнев соглашаются с позицией президента Украины Владимира Зеленского, что важнее беречь жизни украинских воинов, чем держать руины города.

"Думаю, что вопрос только времени, когда увидим ту самую маневренную оборону в исполнении украинского войска для того, чтобы уберечь личный состав, который выполняет задачи, в частности, в районе Мирнограда", - добавил Селезнев.

Он считает, что другого пути нет. Соответствующий опыт уже был в районе Бахмута, Угледара и тому подобное.

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, подполковник, заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин считает, что сейчас неуместно употреблять формулировку "линия боевого соприкосновения", так как ее фактически не существует. Более правильное понятие - кил-зоны, то есть размытые "серые зоны", где перемешаны позиции обеих сторон. По его словам, правила войны абсолютно изменились. То, что существовало еще год назад, уже не работает.

Напомним, армия РФ продвигается в Волчанске на Харьковщине и пытается закрепиться на руинах города. Украинские защитники удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска, хотя город почти полностью разрушен. Об этом в телеэфире сообщил начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, в Покровске и Мирнограле ситуация сейчас тяжелая, оккупанты пытаются прорвать оборону и обойти город с флангов. Однако, как заявил командир 7 корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Евгений Ласийчук, окружения пока нет.

О персоне: Владислав Селезнев

Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

