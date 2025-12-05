Россия не пойдет на перемирие - названа ключевая цель Путина в Украине

Путин не примет прекращение огня без захвата всей Донецкой области, поскольку это разрушило бы его пропагандистскую конструкцию, указал эксперт.

Почему Путин не пойдет на прекращение войны / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Путин не согласится на окончание войны по линии боевых действий

Цель Кремля заключается в оккупации всей Донецкой области

Переговоры российского диктатора и военного преступника Владимира Путина с американской делегацией не привели к значимым результатам. Кремль не согласится на прекращение войны по линии фронта. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный

По словам Розумного, пятичасовые переговоры с Путиным в значительной степени объясняются личными особенностями самого российского лидера.

Он отметил, что у Путина уже заметны возрастные черты, которые влияют на его поведение, ведь еще два десятилетия назад подобные затяжные и безрезультатные встречи вряд ли были бы возможны. Теперь же Путин стремится читать нотации, продвигать собственное видение и фактически "поучать" собеседников, что превращает переговоры в своеобразный монолог.

По мнению Розумного, эти личностные черты формируют внешний формат и стиль всего переговорного процесса.

"А что касается стратегических интересов и реальной результативности, то здесь Путин как раз очень логичен и рационален. Дело в том, что он не может позволить себе согласиться на прекращение огня по линии соприкосновения", - сказал он.

Политический эксперт отметил, что Путин не может завершить войну, не захватив всю Донецкую область, ведь это разрушило бы основу так называемой "СВО" и показало бы его неспособность выполнить даже провозглашенную цель "защитить Донбасс". Для российского населения это выглядело бы как полное поражение, что неприемлемо для Путина. Поэтому, по мнению Розумного, предположения о том, что он "тянет время", имеет "большую стратегию" или "широкие планы", по мнению эксперта, значительно преувеличивают реальные масштабы его возможностей и замыслов.

"Ему нужно как-то выбраться из этой войны, но, конечно, он не может выйти из нее побежденным", - резюмирует он.

Когда может закончиться война России против Украины - мнение нардепа

Как писал Главред, война между Россией и Украиной, по оценке народного депутата от "Слуги народа" и члена комитета по нацбезопасности и обороне Федора Вениславского, может завершиться до конца 2025 года или же до марта 2026-го.

В инетрвью Телеграфу отметил, что развитие событий движется именно к завершению конфликта, хотя конкретный момент может прийтись как на конец этого года, так и на первые месяцы следующего.

По словам Вениславского, это скорее перспектива ближайшего времени, а не длительный процесс, и война точно не продлится много лет.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Франции Эммануэль Макрон опроверг распространенные предположения о возможной "измене" Украины со стороны США. Он подчеркнул, что сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами остается крепким, а недоверия между партнерами сейчас нет. Такое заявление он сделал во время визита в Китай.

Тем временем в Кремле сообщают, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может состояться уже в ближайшее время, о чем заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Кроме того, в отчёте Института изучения войны (ISW) отмечается, что Путин и дальше держится своих первоначальных военных целей в отношении Украины и не демонстрирует готовности к компромиссам.

О персоне: Максим Розумный Максим Розумный - украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года - профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

