Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

Инна Ковенько
5 декабря 2025, 16:22
164
Макрон отмечает, что в отношениях Европы и США "нет недоверия"
Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и 'предательстве США'
Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "зраде США" / Коллаж: Главред, фото: European Union, Белый дом

О чем речь:

  • Макрон опроверг слухи о том, что США могут предать Украину в вопросе территорий
  • Он подчеркнул, что сейчас "нет недоверия" в отношениях Европы и США

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы риске "предательства" Украины со стороны США.

Он подчеркнул, что единство Европы и США имеет ключевое значение для поддержки Украины, и сейчас "нет недоверия" между сторонами. Об этом Макрон заявил во время своего визита в Китай, где посетил Сычуаньский университет, сообщает The Guardian.

видео дня

"Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был длительным и прочным. Единство американцев и европейцев по украинскому вопросу крайне важно. И я повторяю это снова и снова - мы должны действовать сообща.", - ответил Макрон на вопрос об информации Spiegel.

Президент Франции подчеркнул, что Европа, и в частности Франция, активно поддерживает мирные инициативы Вашингтона, но США нуждаются в европейской координации, чтобы эти усилия были эффективными.

Что известно о разговоре лидеров ЕС, опубликованном изданием Spiegel

Накануне издание "Der Spiegel" опубликовало телефонный разговор, на котором лидеры Франции и Германии с участием ключевых европейских стран и Украины выразили серьезные опасения, что США могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения.

По данным Spiegel, разговор состоялся 1 декабря и стал реакцией на переговоры во Флориде в прошлый уикенд с участием украинской делегации и команды Трампа.

Президент Франции отметил, что для Зеленского существует "большая опасность". В свою очередь, немецкий канцлер подчеркнул, что Штаты "ведут игру".

Какая цель Трампа на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик считает, что Дональду Трампу важен не сам процесс переговоров, а реальный политический результат. В то же время он может согласиться на рамочные договоренности, которые фактически не будут иметь практического наполнения.

По его мнению, вполне возможно принятие коммюнике без реальных гарантий и с невыполнимыми положениями - фактически декларации намерений, под которой подпишутся все стороны. Трамп же подаст это как завершение войны и собственную дипломатическую победу, так же как он в свое время объявил об "успешном завершении" конфликтов в Таиланде, Камбодже и других регионах.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер имели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным относительно мирного соглашения. Однако эти переговоры ничего существенно не изменили. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции, но Россия затягивает время.

Кроме того, после переговоров Украины и США многие американские чиновники заявили о якобы значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию в Украине. Однако представители Украины по-другому оценивают нынешние результаты на пути к миру. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что прогресса на самом деле пока не так много.

Напомним, что по словам президента Зеленского, после возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в процесс переговоров, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Читайте также:

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Эммануэль Макрон мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:42Экономика
Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардеп

16:34Украина
РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

На месте какого города Украины находилась легендарная Троя - историк раскрыл секрет

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

Повышенный уровень угрозы: в ближайшее время полетят десятки ракет и сотни дронов

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Частые медосмотры и не только: в Раде готовят новые ограничения для водителей 65+

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Может посыпаться весь фронт, военные в полуокружении: есть риск потери еще одного города

Последние новости

16:55

Netflix покупает Warner Bros. вместе с HBO Max: какая цена сделки

16:53

Гороскоп Таро на завтра 6 декабря: Близнецам ценный подарок, Ракам - ждать

16:49

Бывшая фаворитка Цимбалюка назвала финалисток "Холостяка" — детали

16:42

Доллар, евро и злотый стремительно подешевели: новый курс валют на 8 декабря

16:39

Как легко отмыть внутреннее стекло духовки: эффективное домашнее средство

У Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - РозумныйУ Трампа почти не осталось рычагов влияния на Украину, он будет ждать истощения сторон - Розумный
16:34

Взятка $250 тысяч за санкции СНБО: СБУ раскрыла детали схемы, которую возглавляла нардепФотоВидео

16:22

Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и "предательстве США"

15:53

РФ поднимает стратавиацию, есть угроза массированного удара по Украине - названа цель

15:53

США пригрозили Евросоюзу выйти из оборонных программ НАТО – Reuters

Реклама
15:44

Атака на РФ и мощные взрывы: оккупанты потеряли сверхважные объекты

15:44

"Плоть почернела": брошенный отец Меган Маркл лишился ноги

15:37

Самая высокая цена за последние 8 лет: в Украине рекордно подорожал базовый продукт

15:37

Россия перебрасывает морскую пехоту на важное направление - Андрющенко

15:24

Линии боестолкновения уже нет: военный сделал тревожное заявление о фронте

15:23

Больная раком Симоньян появилась без своих волос на публике

15:03

6 декабря - день памяти святого Николая: все об этом празднике

14:50

Нестандартно, но очень атмосферно: как украсить окна к Новому году

14:50

Как выбрать свежую рыбу в магазине: признаки, которые замечают только продавцы

14:42

"Гастарбайтерша на болотах": отфотошопленная Лорак стала посмешищем

14:37

Звезда "Секса в большом городе" вышла замуж

Реклама
14:24

Как защитить рождественскую елку от котов - топ методов, которые реально работаютВидео

13:59

Цена уже перевалила за 80 гривен: в Украине базовый продукт резко стал дороже

13:53

Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться на руинах - Трегубов

13:36

Как быстро и красиво завернуть голубцы: лучший способ, который сэкономит время

13:32

США приняли новую стратегию нацбезопасности - как изменилась роль России и Украины

13:12

Зарплата резко вырастет: кто получит 50% надбавки

13:07

"Ситуация в Покровске тяжелая": в ДШВ рассказали, есть ли оцепление города

12:54

Беглец Яма показал, как шикует в США: "Обычный четверг"

12:51

Коррозия их просто "съест": какие марки автомобилей лучше обходить стороной

12:50

Молчун Игорь Николаев раскрыл правду о предательнице Наташе Королевой

12:35

США призвали страны ЕС блокировать финансовую помощь Украине - детали от Bloomberg

12:24

Литий, уголь и прорыв на Днепр: что делает Покровск целью №1 для Кремля

12:04

"Университеты" Михаила Поплавского": состоялась презентация книгиВидео актуально

12:03

Не просто так приносит детям подарки: кем на самом деле был Святой НиколайВидео

11:50

Как Полнолуние изменит судьбу 3 знаков зодиака: кого ждет успех

11:43

Дочь Аллы Пугачевой приняла решение по поводу матери — как она отреагировалаВидео

11:40

В России заявили о новой встрече Трампа с Путиным - что известно

11:34

Поздравления с Новым годом в прозе: что написать, чтобы тронуть до слёз друзей и коллег

11:03

Морозы надвигаются на Украину: в каких областях будет самый большой "минус"

11:02

"Новый Бахмут": раскрыто, чем обернется для России окпупация Покровска

Реклама
10:56

Графики не действуют, в Украине начали аварийно выключать свет

10:30

Китайский гороскоп на завтра 6 декабря: Петухам - напряжение, Собакам - разрыв

10:25

Расстрел безоружного: оккупанты казнили украинского военнопленного под Северском

10:20

"Любовь может угаснуть": Анита Луценко в слезах сделала признание

10:20

Началась очень сильная магнитная буря: когда закончится геомагнитный шторм

09:49

Разоблачена преступная группа, которую возглавляла нардеп: детали от НАБУ

09:43

Олег Винник с женой "переделали" себе лица - как они теперь выглядят

09:39

Какая страна, такие шоу: в РФ снимают программу про звезд-алкоголиков

09:24

В столице Чечни раздавались взрывы: дрон попал в небоскреб возле здания ФСБВидео

09:12

РФ может открыть новый фронт в Украине: Романенко сказал, какой город под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапФилипп КиркоровСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять