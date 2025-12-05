Макрон резко ответил на слухи о Зеленском и 'предательстве США'

Макрон отмечает, что в отношениях Европы и США "нет недоверия"

Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о якобы риске "предательства" Украины со стороны США.

Он подчеркнул, что единство Европы и США имеет ключевое значение для поддержки Украины, и сейчас "нет недоверия" между сторонами. Об этом Макрон заявил во время своего визита в Китай, где посетил Сычуаньский университет, сообщает The Guardian.

"Я все отрицаю. Нам нужны Соединенные Штаты для мира. Соединенным Штатам нужны мы, чтобы этот мир был длительным и прочным. Единство американцев и европейцев по украинскому вопросу крайне важно. И я повторяю это снова и снова - мы должны действовать сообща.", - ответил Макрон на вопрос об информации Spiegel.

Президент Франции подчеркнул, что Европа, и в частности Франция, активно поддерживает мирные инициативы Вашингтона, но США нуждаются в европейской координации, чтобы эти усилия были эффективными.

Что известно о разговоре лидеров ЕС, опубликованном изданием Spiegel

Накануне издание "Der Spiegel" опубликовало телефонный разговор, на котором лидеры Франции и Германии с участием ключевых европейских стран и Украины выразили серьезные опасения, что США могут "предать Украину и Европу" в переговорах с Кремлем относительно потенциального мирного соглашения.

По данным Spiegel, разговор состоялся 1 декабря и стал реакцией на переговоры во Флориде в прошлый уикенд с участием украинской делегации и команды Трампа.

Президент Франции отметил, что для Зеленского существует "большая опасность". В свою очередь, немецкий канцлер подчеркнул, что Штаты "ведут игру".

Какая цель Трампа на переговорах - мнение эксперта

Как писал Главред, руководитель Центра исследований проблем гражданского общества, политический эксперт Виталий Кулик считает, что Дональду Трампу важен не сам процесс переговоров, а реальный политический результат. В то же время он может согласиться на рамочные договоренности, которые фактически не будут иметь практического наполнения.

По его мнению, вполне возможно принятие коммюнике без реальных гарантий и с невыполнимыми положениями - фактически декларации намерений, под которой подпишутся все стороны. Трамп же подаст это как завершение войны и собственную дипломатическую победу, так же как он в свое время объявил об "успешном завершении" конфликтов в Таиланде, Камбодже и других регионах.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 2 декабря Стив Уиткофф и Джаред Кушнер имели встречу с российским диктатором Владимиром Путиным относительно мирного соглашения. Однако эти переговоры ничего существенно не изменили. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, США намерены быстро завершить войну, Европа и Украина идут на встречу такой позиции, но Россия затягивает время.

Кроме того, после переговоров Украины и США многие американские чиновники заявили о якобы значительном прогрессе в переговорах по мирному урегулированию в Украине. Однако представители Украины по-другому оценивают нынешние результаты на пути к миру. Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что прогресса на самом деле пока не так много.

Напомним, что по словам президента Зеленского, после возвращения американской команды из Москвы и дальнейших консультаций в Вашингтоне украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и другими представителями, вовлеченными в процесс переговоров, продолжит диалог с представителями президента Дональда Трампа.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

